

تعرف على شركات السيارات الألمانية التي فشلت وتم إغلاقها تعرف على شركات السيارات الألمانية التي فشلت وتم إغلاقها

المربع نت – بدأت صناعة السيارات عالمياً في ألمانيا في نهاية القرن الثامن عشر، ولقد ضمت العديد من شركات السيارات العالمية الناجحة، لكن كانت هناك مجموعة من الشركات التي فشلت ولم يقدر لها الاستمرار، على الرغم من الطرازات المميزة التي صنعتها خلال فترة عملها القصير.



وقدم موقع “أوتو كار” المختص بأخبار السيارات، قائمة بأبرز شركات صناعة السيارات الألمانية، التي لم يحالفها الحظ في الاستمرار في صناعة السيارات، وخلال السطور التالية نقدم لكم أبرز هذه الشركات.



– شركة Amphicar

بدأت شركة Amphicar الألمانية عملها في صناعة السيارات في عام 1961، واستمرت حتى 1968، وكان من أبرز السيارات التي طرحتها طراز Amphicar 770، ولقد بيعت منه 4 آلاف نسخة في أمريكا وأوروبا.– شركة Borgwardبدأت شركة Borgward عملها بصناعة السيارات عام 1924، وتوقف إنتاجها في عام 1961.– شركة Brutschبدأت شركة Brutsch عملها بصناعة السيارات عام 1952، وتوقف إنتاجها في 1958، ولم تنتج خلال هذه السنوات الست سوى 81 سيارة فقط.– شركة Championبدأت شركة Champion عملها بصناعة السيارات عام 1948، واستمر عملها حتى عام 1954، ومن أبرز موديلاتها طراز Champion 400.– شركة EMWبدأت شركة EMW عملها بالصناعة في عام 1945، وأغلقت مصانعها في عام 1956، وكان من أبرز طرازاتها EMW 340.– شركة Fuldamobilبدأت شركة Fuldamobil عملها في الصناعة في عام 1950، واستمرت لمدة 10 سنوات حتى توقفت في عام 1960.– شركة Merkurومن الشركات الحديثة شركة Merkur، ولقد بدأت عملها في عام 1985، وتوقف إنتاجها في عام 1989.– شركة Neckarبدأت شركة Neckar عملها بصناعة السيارات في عام 1959، واستمر تواجدها حتى عام 1967، وكان من أبرز طرازاتها Neckar Weinsberg 500.– شركة Wiesmannبدأت شركة Wiesmann عملها بالصناعة في عام 1993، وأوقفت إنتاجها في عام 2014.



