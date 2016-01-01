تعرف على أسعار شيفروليه أوبترا 2021 بعد التعديلات الأخيرة

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تعرف على أسعار شيفروليه أوبترا 2021 بعد التعديلات الأخيرة



شهدت الأيام القليلة الماضية تعديلات في سعر موديل 2021 من شيفروليه أوبترا في السوق المصري، حيث انخفض سعر الفئة الأولى من السيارة بفارق 2400 جنيه، وذلك مقارنة بأخر أسعار تم طرحها لهذا الموديل، وبذلك أصبحت أسعار فئات أوبترا 2021 كالتالي:

- فئة أولى بسعر 197 ألف و500 جنيه.

- فئة ثانية بسعر 203 ألف و300 جنيه.

- فئة ثالثة بسعر 212 ألف و400 جنيه.

- فئة رابعة بسعر 218 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن أوبترا تنتمي لفئة سيارات سيدان الصغيرة، وهي سيارة يتم تجميعها محليا، وهي متاحة بمحرك 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 110 حصان و147 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).

المصدر: التوكيل

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