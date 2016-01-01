تعرف على أسعار شيفروليه أوبترا 2021 بعد التعديلات الأخيرة

شهدت الأيام القليلة الماضية تعديلات في سعر موديل 2021 من شيفروليه أوبترا في السوق المصري، حيث انخفض سعر الفئة الأولى من السيارة بفارق 2400 جنيه، وذلك مقارنة بأخر أسعار تم طرحها لهذا الموديل، وبذلك أصبحت أسعار فئات أوبترا 2021 كالتالي:
- فئة أولى بسعر 197 ألف و500 جنيه.
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