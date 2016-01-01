

توقف عنها فورا.. أطعمة تزيد من تضخم البروستاتا توقف عنها فورا.. أطعمة تزيد من تضخم البروستاتا

علامات وأعراض شائعة مرتبطة بتضخم البروستاتا أبرزها ضعف الجهاز البولي وإفراغ غير كامل للمثانة وصعوبة التبول.



وفقا لموقع stylecraze قد يساعد النظام الغذائي الغني بالخضروات والفواكه والدهون الصحية في حماية غدة البروستاتا إليك أطعمه تفيد صحة البروستاتا وتشمل:



-سمك السلمون -

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يساعد في تقليل الالتهابات التي يسببها تضخم البروستاتا الحميد داخل الجسم لغناه بأحماض أوميجا 3 الدهنية-الطماطم والتوت -فاكهة غنية بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في التخلص من الجذور الحرة داخل الجسم الناتجة عن الإجهاد التأكسدي .أطعمه توقفى عن تناولهاعلى الجانب الأخر وفقا لموقع هيلث هناك مجموعة من الأطعمه عليك التوقف عن تناولها فهى تزيد من تضخم البروستاتا-الإفراط في استهلاك الأطعمة التي تحتوي على تركيز عالٍ من الزنك مثل المحار والمكسرات--اللحوم-منتجات الألبان-مادة الكافيين-صوديومفي حين أن التغييرات الغذائية قد تساعد بالتأكيد في تخفيف أعراض تضخم البروستاتا ، فإن إجراء بعض التعديلات على نمط حياتك قد يساعد أيضًا في منع تطور الأعراض.نصائح لتقليل تضخم البروستاتاعلى الجانب الأخر بجانب الأطعمه والحيل السباقة إليك نصائح سريعه للتقليل من تضخم البروستاتا لدى الرجال يقدمها موقع بولد سكاى الهندىممارسة تمارين تدريب المثانة لتقوية عضلات الحوض .تجنب تناول مضادات الهيستامينتجنب زيادة تناول السوائل في المساء.الإقلاع عن التدخين.محاولة إفراغ المثانة تمامًا أثناء التبول.