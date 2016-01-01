صحية و لذيذة .. طريقة عمل سلطة التبولة

سلطة التبولة من الأطباق الجانبية المشهورة في بلاد الشام و أصبحت متداولة في الوطن بشكل كبير، فتتميز سلطة التبولة بأنها تتكون من الخضروات و الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات و العناصر الغذائية الضرورية لجسم الانسان.
فنقدم لكم فيما يلي طريقة عمل سلطة التبولة من مطبخ الشيف غادة جميل مقدمة برنامج "اتفضلوا عندنا".
مقادير سلطة التبولة
برغل منقوع
بقدونس
نعناع طازج
طماطم
بصل أخضر
بصل أحمر
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