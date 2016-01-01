

احترس.. هذه الأدوية تسبب القرحة احترس.. هذه الأدوية تسبب القرحة

حدث قرحة المعدة عند تكسر دفاع المعدة ضد الحمض الذي تنتجه لهضم الطعام ، مما يتسبب في تلف بطانة المعدة وتشكل القرحة.



ووفقا لما أورده موقع " nhs " فإن تناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية من ابرز اسباب القرحة وهي أدوية تستخدم على نطاق واسع لعلاج الألم وارتفاع درجة الحرارة (الحمى) والالتهابات (التورم).



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وإليكم قائمة بأهم الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيروئيدية، وهى:ايبوبروفينأسبريننابروكسينديكلوفيناكيتناول العديد من الأشخاص مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية دون حدوث أي آثار جانبية ، ولكن يوجد دائمًا احتمال أن يتسبب الدواء في حدوث مشكلات ، مثل قرحة المعدة ، خاصة إذا تم تناولها لفترة طويلة أو بجرعات عالية.يمكن استخدام الباراسيتامول غالبًا كمسكن بديل ، لأنه يعتبر أكثر أمانًا بشكل عام.وليس مضادات الالتهاب غير الستيريوئيدية السبب الوحيد لقرحة المعدة حيث تعد جرثومة المعدة من اكثر الاسباب الشائعة، ومن الممكن أن تصاب بها دون أن تدرك ذلك لأن العدوى لا تسبب أعراضًا في العادة.تعيش البكتيريا في بطانة المعدة ، ويمكن أن يصاب الناس من جميع الأعمار.لكن في بعض الأشخاص ، يمكن للبكتيريا أن تهيج بطانة المعدة وتجعلها أكثر عرضة للتلف من حمض المعدة.كما ان بعض العادات الخاطئة فى الحياة يمكن تسبب قرحة المعدة مثل الأطعمة الغنية بالتوابل خاصة الحارقة والكحول ولكن الادلة العلمية قليلة فى هذا الشأن لكن التدخين فقد تم التأكد من أنه يزيد من خطر الإصابة بقرحة المعدة بل وقد يجعل العلاج أقل فعالية.، هذا بالإضافة الى التعرض للإجهاد والتوتر.