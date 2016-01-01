

عدد أعضاء جسم الإنسان.. لغز تاريخي والحل يثير حيرة العلماء عدد أعضاء جسم الإنسان.. لغز تاريخي والحل يثير حيرة العلماء

انشغل الإنسان منذ الأزمنة القديمة بفهم عمل الأحشاء داخل أجسامنا، فيما تعامل المصريون القدماء مع الأعضاء البشرية عندما كانوا يستأصلونها بغرض التحنيط.



وذكر تقرير لموقع «لايف ساينس» الأمريكي، الأحد، أن المخطوطات الطبية التي وجدت في مقبرة صينية قديمة ربما تمثل أقدم كتابة تاريخية معروفة حول الجسم البشرى.



وتساءل التقرير: «هل نعرف عدد الأعضاء داخل جسم الإنسان رغم مرور آلاف السنين؟».

قد يعجبك أيضا...

تقول الدكتورة ليزا لي، بقسم الخلية والبيولوجيا التطورية بكلية الطب جامعة كولورادو، إن الأعضاء هي مجموعات من الأنسجة التي تعمل معا من أجل هدف مشترك، مضيفة أن كل عضو يوفر وظيفة للأداء البشرى أو للبقاء على قيد الحياة.وأشار التقرير إلى أن هناك 5 أعضاء فقط بالغة الأهمية من أجل الحياة، وهى المخ والقلب والكبد وكلية واحدة على الأقل ورئة واحدة، فالفقدان التام لوظيفة واحد منها يفضى إلى الوفاة.ولفت التقرير إلى أن الجسم البشرى يمكنه أن يبقى حيا بدون الكثير من الأعضاء الأخرى أو من خلال استبدال عضو لا يعمل بجهاز طبى.ونقل التقرير عن ليزا لى قولها: «فيما يتعلق بإحصاء عدد أعضاء الجسم، فإن الأمر يتعلق عما تسأل وكيف تعد، ولكن على الرغم من أن أحدا لا يعرف أصل الرقم، إلا أن هناك 78 عضوا، من بينها الأعضاء الحيوية مثل اللسان والمعدة والغدة الدرقية والبنكرياس والحالب، في حين تحصى الأسنان والعظام لمرة واحدة فقط أي أن الأسنان كلها تعتبر عضوا واحدا، والعظام كلها كذلك، وهو ما يختلف بشأنه عدد من الباحثين الذين يرون أن كل سن يشكل عضوا قائما بذاته وكل عظمة عضو منفصل».وقالت ليزا لي: «عند التفكير ميكروسكوبيا، نجد أن أنواع متعددة من الأنسجة تعمل معا، ومن ثم فإن هذه الوحدة تشكل عضوا، ويمكن أن اسمى الظفر أو البنيات التي تدعم الظفر عضوا، وأن أحصي كل واحدة من الأسنان كعضو فردى».وأوضحت أنها يمكن أن تعتبر كل واحدة من العظام عضوا، أما مجموع الـ205 عظام فهي تشكل الجهاز العظمى أو نظام عضوي.واختتم التقرير بأنه لكى تحصل على مجموع عدد أعضاء الجسم استنادا إلى ذلك التعريف، اجمع قائمة الـ78 مع الـ205 الخاصة بالعظام، ليصبح عدد أعضاء الجسم 283. اما اذا حسبت الأسنان كأعضاء كل على حدة، فان العدد سيصبح 315 عضوا بالجسم.