

أبرزها التخلص من "الكرش".. 10 فوائد صحية لقشر الرمان أبرزها التخلص من "الكرش".. 10 فوائد صحية لقشر الرمان

كشف خبير تغذية أن قشر الرمان له العديد من الفوائد الصحية والغذائية، خاصة المتعلقة بتقليل الوزن.



ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية عن خبير التغذية أحمد فرغلي قوله إن: قشر الرمان له فوائد منها ما يتعلق بالجسم بشكل عام ومنها ما يتعلق بإنقاص الوزن.



وسرد فرغلي فوائد قشر الرمان كالتالي:

قد يعجبك أيضا...

1- يذيب الدهون المتراكمة في الجسم وخاصة منطقة البطن "الكرش".2- ينظم نسبة الكوليسترول في الجسم، وهو ما يمنع انسداد الشرايين وتصلبها ويحمي القلب من الإصابة بالجلطات، وينظم معدل ضرباته القلب، ويحميه من الاضطرابات الفجائية.3- يجدد خلايا فروة الرأس وهو ما يمنع تكون القشرة ويقضي على الفطريات.4- يساعد على نمو الشعر بشكل صحي ولامع.5- يرطب الجسم، ويحمي الجلد من خطر الجفاف، ويجعل البشرة رطبة على الدوام.6- ينظم معدلات الحرق في الجسم والسعرات الحرارية.7- يقض على آثار الجروح والحروق بسرعة أكبر، ويعالج التشققات التي تظهر في الجسم وخاصة بعد الولادة او آثار انخفاض الوزن بعد زيادته.8- يزيد مناعة الجسم ويعزز عمل كرات الدم البيضاء ويحمي الجسم من الإصابة بالأمراض والفيروسات والبكتيريا والفطريات.9- مفيد للأشخاص الذين يعانون من ديدان المعدة، لكونه طارد للديدان.10 ينقي الجسم من السموم، ويرفع من كفاءة عمل الكبد.