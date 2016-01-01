

إنترنت إيلون ماسك الفضائي جاهز لبدء الاستخدام إنترنت إيلون ماسك الفضائي جاهز لبدء الاستخدام

قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس SpaceX، أن الإنترنت الفضائي عالي السرعة، والمعتمد على الأقمار الصناعية، جاهز للاستخدام، وذلك بعد عملية الإطلاق الأخيرة لأقمار “ستارلينك” Starlink الصناعية.



وأرسلت “سبيس إكس” SpaceX هذا الأسبوع 60 قمرا صناعيا إلى مدار الأرض المنخفض، ليصل إجمالي الأقمار الصناعية إلى 800 قمر صناعي، ستقوم بتوفير الإنترنت الفضائي عالي السرعة للأجزاء النائية من الكرة الأرضية.



وتخطط “ستارلينك” Starlink لإطلاق عشرات الآلاف من أقمار ستارلينك الصناعية، من أجل إنشاء شبكة من الأقمار الصناعية لإرسال النطاق العريض عالي السرعة إلى الأرض، لتوفر الإنترنت لنحو 99% من الكرة الأرضية.

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وقال ماسك أنه سيتم طرح نسخة تجريبية عامة وواسعة إلى حد ما في شمال الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب كندا بمجرد وصول الأقمار الصناعية إلى موقعها، كما أكد إمكانية تجربة الخدمة في المزيد من الدول بعد موافقتها.وتم اختبار شبكة ستارلينك على نطاق محدود، حيث وفرت الإنترنت في مناطق حرائق الغابات الأخيرة بالولايات المتحدة الأمريكية.