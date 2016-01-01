يعتبر الجهاز المناعي الخاص بالجسم من أول الأجهزة التي تستجيب لوجود أي نوع من الأورام السرطانية أو الفيروسات أو الالتهابات داخل الإنسان.
شرح الطبيب الروسي الشهير ومقدم أحد البرامج الطبية على قناة "روسيا 1"، ألكسندر مياسنيكوف، حالة وأعراض وأسباب تضخم الغدد اللمفاوية في الجسم منوها إلى أن تضخم الغدد الليمفاوية فوق عظم الترقوة هو إحدى أخطر علامات وجود الأورام في الجسم.
وفقًا للطبيب مياسنيكوف، ينصح الأشخاص الذين يعانون من تضخم الغدد الليمفاوية بإجراء فحص دم، مع العلم أنه يجب على المرء أن يفهم أن أي عقدة ليمفاوية، على الرقبة والإبط وغيرها من الأماكن، يمكن الشعور بها عادة، بحسب موقع "vesti" الروسي.
وأشار الطبيب في حديثه إلى أن العقدة الليمفاوية تعتبر متضخمة إذا كان حجمها من سنتيمتر واحد أو أكثر، بالإضافة إلى ذلك يجب معاينة طبيعتها، فإذا كانت لينة ومتحركة وربما منتفخة قليلاً، فلا داعي للقلق. ولكن إذا كانت العقدة الليمفاوية، حتى الصغيرة منها قاسية وكثيفة ومتلاحمة مع محيطها فإنها تشكل مصدر خطورة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على علامة واحدة في جسد الإنسان تكشف الإصابة بمرض السرطان
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق