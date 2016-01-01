

أخبارسوني تعيد تعريف نفسها في السوق المصري بطرح أحدث أجهزة الوسائط المتعددة للسيارات أخبارسوني تعيد تعريف نفسها في السوق المصري بطرح أحدث أجهزة الوسائط المتعددة للسيارات

أطلقت شركة سوني الشرق الأوسط وإفريقيا أحدث منتجاتها من أجهزة استقبال الوسائط المتعددة داخل السيارة، وهما XAV-AX5500 وXAV-3500، واللذان يوفّران تجربة قيادة أكثر ذكاءً وأماناً للسائقين في مصر. وذلك بعدما أصبحت أجهزة الاستقبال داخل السيارة بمثابة الرفيق الأمثل على الطريق لجعل التنقل أفضل من أي وقت مضى.



ويمنح جهاز استقبال الوسائط XAV-AX5500 المستخدمين تجربة قيادة بدون استخدام اليدين مع البقاء على اتصال والتركيز على الطريق في نفس الوقت، حيث تم تزويد جهاز الاستقبال الجديد داخل السيارة بتصميم أمان مبتكر يقلل من عوامل التشتت من خلال التشغيل باللمس السلس والرؤية المُحسنة، مما يسمح للسائقين برؤية التفاصيل على الشاشة بنظرة سريعة.



اضافة إلى أن أجهزة استقبال الوسائط الجديدة من سوني تدعم طرق اتصال عديدة بالهواتف الذكية لتشمل على أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto وWebLink™️ Cast للترفيه المعلوماتي الموثوق به وسرعة الاستجابة في أي وقت على الطريق، كما أن أجهزة استقبال الوسائط الجديدة تأتي مزودة بمنفذين USB لضمان سهولة الوصول إلى كافة الوظائف.

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أما الشاشة فتأتي بمقياس 6.95 بوصة مع شاشة مسطّحة بدون حوافٍ تتناسق بأناقة مع التصميم الداخلي للسيارة مع هيكل خلفي ذات DIN واحد يساعد على توفير المساحة عند التركيب.ويعمل نظام Apple CarPlay على ربط هاتف iPhone مع شاشة عرض الصوتيات وعناصر التحكم التي تمكن المستخدمين من إجراء مكالمات هاتفية، وتشغيل الموسيقى، وإرسال الرسائل واستقبالها، والحصول على إرشادات مرورية مُحسنة، بينما يكون تركيز السائق على الطريق. وقد بات نظام Apple CarPlay يدعم الآن تطبيقات التنقل والملاحة من أي مصدر، ويوفر بالتالي المزيد من الخيارات للوصول إلى الوجهة.كما تم تصميم نظام Android Auto مع مراعاة معايير السلامة والراحة، وهو يعدّ طريقة أبسط وأسهل لاستخدام الهاتف الذكي على شاشة السيارة. ويمكن مساعد جوجل Google Assistant على نظام Android Auto السائقين على الحفاظ على تركيزهم مع البقاء على اتصال والاستمتاع بوسائل الترفيه عند القيادة أثناء استخدام الصوت للمساعدة في المهام اليومية.تُعدّ WebLink™️ Cast منصّة أساسية لتقديم التطبيقات الخفيفة وتمّ تصميمها خصيصاً للاستخدام داخل السيارة من خلال الاتّصال بالأجهزة التي تشتغل بنظامي تشغيل Android أو iOS. وقد تم تحديثها الآن مع إمكانية عرض شاشة الهاتف الذكي مباشرة على شاشة XAV-AX5500 للحصول على معلومات ترفيهية موثوقة وسريعة الاستجابة في أي وقت على الطريق.وقد تم تزويد جهاز استقبال الوسائط XAV-AX5500 بمنفذين USB، حيث أصبح المستخدمين الآن يمكنهم الاتصال بأجهزة تخزين مختلفة لتشغيل الموسيقى مع إبقاء هواتفهم متّصلة بأنظمة Apple CarPlay، أو Android Auto، أو WebLink™️ Cast.ويتمتع مستخدمو جهاز استقبال الوسائط XAV-AX5500 بخصائص فريدة لتحسين الصوت حيث يقوم منظم الطور الديناميكي (DSO) بإنشاء تجربة صوتية نابضة مشابهة لتجربة مكبرات صوت؛ ويوفر معادل 10 نطاقات (EQ10) مع 10 مجموعات مسبقة ضبط التردد بسهولة وفعالية لمختلف بيئات الاستماع، هذا بالإضافة الي تزويد الجهاز بنظام EXTRA BASS ™️ الذي يعمل على إعادة إنتاج صوت واضح ونقي في أي مستوى صوت.أما جهاز استقبال الوسائط XAV-3500الجديد يوفر تجربة ترفيهية ممتازة أثناء التنقل مع مزايا تشمل WebLinkTM Cast التي توفر اتصالًا بالهاتف الذكي وتحكماً سهلاً للقيادة اليومية. ويوفر جهاز الاستقبال داخل السيارة سهولة الوصول إلى الوظائف كما يتميّز بتصميم ثوري ويوفّر تجربة صوتية فريدة من نوعها مع تقليل ملحوظ لعوامل تشتيت الانتباه، مما يسمح للسائقين بالتركيز على الطريق ولا شيء آخر.ويأتي بشاشة تعمل باللمس قياس 6.95 بوصة مع شاشة مسطّحة بدون حوافٍ تتناسق بأناقة مع التصميم الداخلي للسيارة مع هيكل خلفي ذات DIN واحد يساعد علة توفير المساحة عند التركيب.وبفضل السهولة التي تتيحها منصّة WebLink ™️ Cast، يمكن عرض التطبيقات المفضلة من الهاتف الذكي على جهاز XAV-3500 لقيادة أكثر أماناً ومتعة. يستطيع المستخدم الوصول الفوري إلى التشغيل الأساسي مثل اختيارات المصدر وتعديلات الصوت مع تقليل التشتت عن طريق طرفي التوصيل بالجهاز.ويمنحك الجهاز صوت أقوى خلال الرحلة مع ميزة EXTRA BASS™️ التي تنتج صوتاً أقوى وأنقى عند أي مستوى صوت. يمكن تعزيز الصوت بشكل أكبر بفضل منظّم الطور الديناميكي DSO ومعادل صوت من 10 موجات فضلاً على التوافق مع ملفّات FLAC. كما أصبح الرجوع بالسيارة أكثر سهولة بفضل كاميرا الرؤية الخلفية التي يتم ربطها بجهاز XAV-3500 إضافة إلى إرشادات ركن السيارة القابلة للتعديل.