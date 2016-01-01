توصل باحثون في جامعة كينجستون بلندن إلى أن العلاج الطبيعي للعدوى البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية التي تسبب العمى عند الرضع يمكن أن يعطى بشكل فعال من خلال قطرة عين بسيطة دون التسبب في تهيج.
تزداد مقاومة "النيسرية البنية، وهي البكتيريا المسببة لعدوى السيلان المنقولة جنسيا، للمضادات الحيوية المستخدمة في علاجها، يمكن أن تنتقل العدوى من المرأة الحامل إلى طفلها، حيث يمكن أن تصيب العينين وتسبب العمى الدائم إذا تركت دون علاج، فقد قام الفريق البحثي في جامعة "كينجستون" بإستكشاف إمكانات العامل المضاد للميكروبات كبديل للعلاجات بالمضادات الحيوية لعدوى السيلان، يعتقد الخبراء أن لديها القدرة على المساعدة في مكافحة التهديد المتزايد لمقاومة المضادات الحيوية وتوفير علاج رخيص وسهل الإنتاج في أجزاء من العالم حيث يصعب الوصول إلى الأدوية.
فمن جانبها، قالت الدكتورة "لورى سنايدر"، أستاذ العلوم والهندسة الطبية في جامعة (كينجستون) "نظرا لأن المضادات الحيوية أصبحت أقل فعالية ضد سلالات البكتيريا المنتشرة نتيجة لمقاومة مضادات الميكروبات، أصبحت العلاجات البديلة ذات أهمية متزايدة لمستقبل الرعاية الصحية العالمية"، مضيفة "ركزت أبحاثنا على إيجاد علاج منخفض التكلفة يسهل الوصول إليه ومن غير المرجح أن تصبح البكتيريا مقاومة له".
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التعليقات على تطوير قطرة عين تحتوي على عامل طبيعي مضاد للميكروبات المسببة للعمى
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