أطعمة تؤدي إلى تسريع الشيخوخة

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أطعمة تؤدي إلى تسريع الشيخوخة

قالت مجلة "صباح" التركية، إنها تمكنت من جمع قائمة بالأطعمة التي تسرع عملية شيخوخة الجسم.

وأضافت، أن استهلاك السكر يمكن أن يصبح سببا لتخريب الدهون والبروتينات في الجسم. وهذا يؤدي إلى ظهور التجاعيد وفقدان البشرة لمرونتها.

وأشارت، إلى أن الوجبات السريعة والأطعمة المقلية والمفعة بالدهون والسمن والأطعمة المعلبة، تحتوي على دهون متحولة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. بالإضافة إلى أنها تتلف الأوعية الدموية وتبطئ من تدفق الدم في الجلد.

ويمكن أن تسبب القهوة وكذلك منتجات اللحوم المصنعة، وملح الطعام، في إزالة الماء من الجسم الذي يتسبب بشيخوخة الجلد.

ولاحظت أيضا، أن الطعام الحار يوسع الأوعية الدموية، وهذا بدوره يؤدي إلى تغيرات في الجلد مع تقدم بالعمر.

المصدر: روسيا اليوم

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