ليس كورونا.. فيروس ينتشر بين الطلاب في الصين

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › ليس كورونا.. فيروس ينتشر بين الطلاب في الصين

صورة الخبر: فيروس ينتشر بين الطلاب في الصين
فيروس ينتشر بين الطلاب في الصين

ذكرت وسائل الإعلام الصينية، اليوم الإثنين، أن عشرات الطلاب في الجامعات الصينية قد أصيبوا بعدى فيروس "نوروفيروس".

وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن أكثر من 70 طالبا في جامعة تايوان شمال الصين، عانوا من الإسهال والقئ، وذلك بداية من الأربعاء الماضي.

ووفقا للوكالة، قامت إدارة مكافحة العدوى في تايوان بالحصول على عينات منهم، لإجراء اختبار فيروس "نوروفيروس"، وجاء نتيجة 11 منهم إيجابية.

وأجرت جامعة شانشي للمالية والاقتصاد عمليات تطهير في المساكن الطلابية والفصول الدراسية والمطاعم والأماكن العامة الأخرى، وعززت التثقيف الصحي ومراقبة الأعراض لجميع الموظفين والطلاب، وفقا للوكالة.

يذمر أن فيروس، نوروفيروس، يسبب إلتهاب الأمعاء الحاد، ما يسبب القئ والإسهال المزمن، المعروف باسم مرض القئ الشتوي.

يصيب "نوروفيروس" حوالي 685 مليون شخص في جميع أنحاء العالم كل عام، وقد ظهر بشكل متزايد كقضية للصحة العامة في الصين.

المصدر: وكالة الأنباء الصينية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ليس كورونا.. فيروس ينتشر بين الطلاب في الصين

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
46153

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager