إصابة كهربا بشد في العضلة الخلفية.. وأشعة تحدد موقفه من الوداد

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صورة الخبر: محمود عبد المنعم "كهربا"
محمود عبد المنعم "كهربا"


تعرض محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الأهلي لإصابة بشد في العضلة الخلفية غادر على أثرها لقاء بيراميدز.

وجاء التشخيص المبدئي لإصابة كهربا عبارة عن شد في العضلة الخلفية ومن المنتظر أن يجري أشعة في إحدى المستشفيات بعد لقاء بيراميدز مباشرة لتحديد موقفه من لقاء الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي واجه بيراميدز في الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري.

كهربا شارك أساسيا وظهر كمهاجم صريح أمام بيراميدز، بينما لعب جونيور أجايي كجناح، لكن كهربا لم يقدر على الاستمرار في الملعب أكثر من 10 دقائق.

وسقط كهربا دون تدخل من أي لاعب، متأثرا بإصابة عضلية وفشل في استكمال المباراة.

المصدر: filgoal

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