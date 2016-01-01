تعرض محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الأهلي لإصابة بشد في العضلة الخلفية غادر على أثرها لقاء بيراميدز.
وجاء التشخيص المبدئي لإصابة كهربا عبارة عن شد في العضلة الخلفية ومن المنتظر أن يجري أشعة في إحدى المستشفيات بعد لقاء بيراميدز مباشرة لتحديد موقفه من لقاء الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.
الأهلي واجه بيراميدز في الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري.
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التعليقات على إصابة كهربا بشد في العضلة الخلفية.. وأشعة تحدد موقفه من الوداد
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