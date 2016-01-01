غدا.. امتحان قبول طلبة الدكتوراة لقسم اللغة العربية بآداب القاهرة



كلية الآداب جامعة القاهرة كلية الآداب جامعة القاهرة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، لطلاب الدراسات العليا أن قسم اللغة العربية وآدابها يعقد امتحان قبول لطلبة الدكتوراة، وذلك يوم الاثنين الموافق 12 من أكتوبر الجارى فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الكلية.



كما نوهت كلية الآداب، على جميع الطلاب الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعى حفاظا على صحة وسلامة الجميع.



وكان قد صرح الدكتور شريف كمال، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، بأن الكلية أطلقت صفحة عن طريق جوجل فورم لتسجيل الرغبات الخاصة بالطلاب لكل الأنشطة الطلابية المختلفة، سواء جوالة أو نشاط ثقافي أو فني، لافتًا إلى أن الطلاب يحاولون بقدر المستطاع ممارسة الأنشطة عن طريق التفاعل عبر الأون لاين مع الأستاذ المشرف.

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وأضاف د. شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن الكلية تعمل على مواجهة انتشار فيروس كورونا ولن تستسلم لهذه الظروف التي أعاقت العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الطلاب يريدون أن التواصل بشكل مباشر في الأنشطة، ولكن لن نكون قادرين على استضافة جميع الطلاب في وقت واحد وستكون نسبة الحضور 30% كحد أقصى من مساحة المدرجات.وأكد الدكتور شريف أن الكلية تسعى إلى تطوير العملية التعليمية ودعم منظومة كلية الآداب بشكل كامل من خلال تدعيم المحتوى النظري بمواد تعليمية تعتمد على الصوت والصورة والفيديو.وأوضح عميد كلية الآداب، أن الكلية تعمل منذ فترة على تجميع المحتوى العلمي لمقررات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد 2020-2021، لافتًا إلى أن استثناء بعض المقررات العملية من نسبة الحضور التي نصت عليها وزارة التعليم العالي لاعتمادها الأكبر على التواصل المباشر مثل الجغرافيا ورسم الخرائط لأنه لا يمكن أن يتخرج الطالب دون أن يستطيع رسم خريطة وذلك مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.