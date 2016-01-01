اليوم.. اختبارات القبول للدراسات العليا إلكترونيا بتربية جامعة عين شمس



كلية تربية جامعة عين شمس كلية تربية جامعة عين شمس

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس إنه يعقد اليوم اختبار القبول للدبلوم العام في كلية التربية بشكل إلكتروني اتساقا مع توجه الجامعة للتحول الرقمي في العملية التعليمية والتقويمية.



وأضاف عميد كلية تربية خلال تصريحاته لصدي البلد سوف يتم إرسال رابط الاختبار الإلكتروني للمتقدمين على أرقامهم على واتس آب وعلى الموقع الرسمي للكلية منوها آخر موعد للاختبار الخميس 15_10_2029 الساعة 11 مساء.



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ووافق المجلس الأعلى للجامعات على المتابعة اليومية من قبل رؤساء الجامعات لخطوات تنفيذ خطة استعدادات الجامعات المصرية لتطبيق نمط التعليم الهجين للعام الجامعي 2020/2021.وقال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس أن التعلم عن بعد أثبت نجاحه في ظل الظروف التي مرت بيها البلاد، حيث قامت الكلية برفع جميع المحاضرات أونلاين، لمتابعة سير العملية التعليمة عن بعد، مشيرا إلى أن التعليم خلال العام الجديد سيعتمد على تطبيق نظام "التعليم الهجين"، وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات والتي دائما تراعي مصالح الطالب في المقام الأول والنهوض بالعملية التعليمة.وأكد عميد كلية تربية أن الكلية طبقت هذا النظام بالفعل إجباريًا خلال الفصل الدراسي الثاني 2020 (تيرم الكورونا) حيث قمنا بالتدريس وجها لوجه حتى 15 مارس ثم عن بعد باستخدام كل الوسائل المعروفة بعد 15 مارس.