قال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم ، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن وزارة التربية والتعليم ، قرّرت فتح باب التظلمات أمام طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الذين أجّلوا امتحاناتهم ودخلوا امتحانات الدور الثالث ، بعد ان تعرضوا لظروف قهرية منعتهم من أداء امتحان الدور الأول وحصلوا على موافقة لأداء امتحان الدور الثانى بالدرجة الفعلية وتغيبوا أو رسبوا فى مادة أو مادتين ، مشيرًا إلى أن باب التظلمات سيظل مفتوحا لمدة (5) أيام تبدأ من اليوم الأحد الموافق 11 /10 /2020 وتنتهى يوم الخميس 15 /10 /2020 أى قبل موعد بدء الدراسة.
وقال نائب وزير التربية والتعليم، إن هذا يأتي حرصًا من وزارة التربية والتعليم، على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، لافتًا إلى إن هؤلاء الطلاب لهم الحق فى التضرر من نتائج المواد التى قاموا بأداء الامتحان فيها فى هذا الدور فقط ولا يحق لهم التضرر فى المواد التى سبق وأن أدوا الامتحان فيها سابقًا.
وشدّد نائب وزير التربية والتعليم على ضرورة أن تسدد الرسوم المخصصة للاطلاع على اوراق الطلاب المتظلمين، وقدرها (مائة جنيه) عن كل مادة، فى أى فرع من فروع بنك مصر لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وبنفس الشروط والقواعد التى تم الإعلان عنها سلفًا.
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التعليقات على التعليم: فتح باب التظلم من نتيجة الامتحانات المؤجلة للثانوية العامة.. حتى 15 أكتوبر
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