هذه الأمور إذا فعلتها استجاب الله لدعائك.. تعرف عليها

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ماذا أفعل حتى يصبح دعائي مستجاباً؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى مسجلة له.



واجاب عثمان، قائلًا: إن من يريد أن يستجاب الله لدعائه فعليه أن يطب مطعمه ويقبل على الله ويصلح نيته، ويصلى ركعتي قيام فى جوف الليل، أو لو كان يعتمر أو يحج فيدعو الله كثيرًا عند الكعبة، فكل هذه الامور تجعل الله يستجب لدعائك .



شروط استجابة الدعاء

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدعاء من أعظم العبادات وتجعل العبد يتقرب الى الله عز وجل، كما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «الدعاء هو العبادة».

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وأضاف "عثمان" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، أننا فى أشد الحاجة للدعاء، وحتى نكون صالحين نحتاج الى أن نصلح ما بيننا وبين الله عز وجل، فأحيانا ندعو الله ولا يستجيب لنا نتيجة أن الصلة بيننا وبين الله ضعيفة.وتابع قائلًا: "أنه يجب أن نصلح بيننا وبين الله بعمل صالح أولًا ثم بطهارة البدن من الحرام وبطهارة البطن من الحرام أيضًا فكل هذا يجعل الدعاء مستجابا، فقد كان محمد بن واسع من الصالحين وكان صوامًا قوامًا فلما تحرك كتيب ابن مسلم بالجيش، سأل أين محمد ابن واسع قالوا هو هناك يرفع يديه الى الله بالدعاء، فقال لأصبع محمد ابن واسع أحب إلى من كذا وكذا من الجنود، فأكل الحلال والحياة الطاهرة مع الله تعالى سبب رئيسي فى استجابة الدعاء".علي جمعة: الإيمان بالله من شروط استجابة الدعاءقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الدعاء عبادة وله سر وهذا يعني أنه يختص به أهله، مشيرًا إلى أن الدعاء في دين الله يؤل بأمرين، السؤال والعبادة، وقد يكون للسؤال والعبادة معًا.وأضاف "جمعة"، خلال تقديمه برنامج "فن الدعاء" على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الله سبحانه وتعالى يقول: "فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا"، يعني لاتعبدوا مع الله أحد، وعندما يقول: "وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ" يمكن أن نجعلها للسؤال ويمكن أن نجعلها للعبادة.وتابع، أن أبو هريرة يقول الدعاء هو العبادة ويستدل على ذلك بآيه "وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ"، معتبرًا أن الدعاء هو مخ العبادة؛ لكونه به اعتراف من الإنسان بعبوديته لله سبحانه وتعالى.وأوضح أن أهم شروط إجابة الدعاء هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى أعطانا سر من أسرار الدعاء وأعطانا الأسماء الحسنة التى هي في حقيقته صفات له يمكن أن نناجيه ونناديه بها.شروط استجابة الدعاء عند الكعبةالدعاء عند الكعبة المشرفة مستجاب بإذن الله بشرط ان يكون من القلب وصاحبه لديه الثقة في كرم الله ورحمته بالاستجابة، فمن بين شروط استجابة الدعاء عند الكعبة أن يكون الدعاء ابتغاء وجه الله وليس به رياء ولا إثم فلا يجوز ان تدعو على أحد او على قطيعة رحم عند الكعبة فلن يستجيب الله لك.عمرو خالد: 4 منازل تحدد شروط إجابة الدعاء ... تعرف عليهاقال الداعية الاسلامى عمرو خالد، الداعية، إن 80% مما يدعو به الإنسان يستجيب الله تعالى له كما طلب، والباقي بأشكال مختلفة، فإن "ما دعوت به قد يكون أصلًا شر لك، أو دعوت بالأقل وهو مجهز لك الأفضل".وحدد عمرو خالد في الحلقة العشرين من برنامجه الرمضاني "فاذكروني"، التي جاءت تحت عنوان: "يا مجيب أجب دعاءنا"، شروط إجابة الدعاء في 4 منازل روحية ربانية يجب استحضارها عند الدعاء، وهي:وأضاف: ثق أن خزائنه ملأى وأنه كريم، ما ألهمك بالدعاء إلا وهو يريد أن يستجيب لك، وقد كان سيدنا عمر بن الخطاب يقول: "أنا لا احمل هم الإجابة"، والله تعالى اسمه المجيب، فهو مجيب قبل أن يسأل وقبل أن يخلق الخلق.. إجابة الدعاء منه إليك وليس منك إليه.. سبحان الله أفلا يجيبك بعد سؤالك وقد ألهمك الدعاء قبل سؤالك؟.منزله التوبة: أقبل على الله تائبًا مستغفرًا يقبلك ويفتح لك أبواب عطاءه؛ مثال: لك طلب عند مديرك.. لكن هناك مشكلة بينك وبينه، فلابد أن تعتذر له أولًا، ومن ثم بعدها توجه إليه بالطلب.منزله الخشوع: انكسار القلب وتذلل لله.. "أمن يجيب المضطر إذا دعاه".. اذهب إليه بضعفك يمدك بقوته.. قل له يا غني من للفقير إلا أنت.النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يرده".. أحيانًا يلهمك دعاء لا تعرف تدعو به بعد ذلك.. إذا خشعت ادع فورًا.. كلما تذللت له أكثر كانت الإجابة اقربمنزلة الإخلاص: أن تطلب منه وحده.. تتوجه إليه وحده.. تعلم أن طلبك لا يملكه أحد إلا هو، وأن مشكلتك لن يحلها إلا هو وأن أمنيتك لن يحققها إلا هو.وأوصى خالد، الطلبة الذين يؤدون امتحانات نهاية العام هذه الأيام، قائلًا: "وأنت بتذكر ردد في عقلك الباطن الدعوات الكبيرة التي تتمنى أن يستجيبها الله لك.. مع الإلحاح: "يا مجيب اجب دعائي"، وإن شاء الله يستجيب لك.وذكر أن للنبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عن إجابة الدعاء، منها: "ليس شيء أكرم على الله من الدعاء"، "من لم يسأل الله يغضب عليه"، "لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد"، "أنا عند ظن عبدي بي"، "إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرًا خائبتين" أي خاليتين.وعلق خالد متسائلًا: هل بعد هذه الأحاديث تشك أن الله لا يستجيب الدعاء؟وأشار إلى أن هناك أشياء يحبها الله في الدعاء، فتذكر كم استجاب الله لدعائك في الماضي.. لم يخذلك وأكرمك في آلاف الدعوات، واستجاب لغيرك كثيرًا حتى يزداد يقينك بالإجابة.. "هنالك دعا زكريا ربه".وانتهى خالد إلى القول بأن الله قد يؤجل إجابة الدعاء لتوقيت يراه الأفضل من الآن.. فإن يعقوب عليه السلام لو عاد له يوسف أول ما ضاع لما صار يوسف عزيز مصر والنبي الكريم.