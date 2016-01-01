الرئيس السيسي: إحنا بنموت نفسنا جهد وفكر وعمل عشان نطلع بمصر للأمام

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صورة الخبر: الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن جوهر تقدم مصر هو الاستقرار النابع من وعي الشعب المصري، مضيفا: "إحنا بنموت نفسنا جهد وفكر وعمل عشان نطلع لأدام".

ووجه الرئيس السيسي"، خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة اليوم، رسالة إلى المفكرين والسياسيين والإعلام والشعب المصري، قائلا: "حافظوا على استقرار دولتكم عشان نطلع للأمام"، مضيفا: "كل ما حققته الدولة هو خطوة من ألف خطوة".

ولفت إلى أن ما تم إنجازه في الـ 6 سنوات الماضية يساوي الكثير، وإنجاز عظيم للدولة لم تحقق جزءا منه في 20 سنة ماضية، معقبا: "والله والله قسما بالله اللي اتعمل في 6 سنين ده يساوي عمل واحد في الـ 20 سنة اللي فاتوا في كل شيء".

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يجب علينا أن نؤمن باستقرار دولتنا، وأن ندافع عن قضيتنا، أن الدولة لديها خطط كافية لمشروعات وعمل لـ 50 سنة أخرى، داعيا الله أن يعين الدولة وقيادتها على إنهاء تلك الخطط في أقل فترات زمنية للنهوض والنمو بالدولة المصرية.

المصدر: elbalad

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