الرئيس السيسي: إحنا بنموت نفسنا جهد وفكر وعمل عشان نطلع بمصر للأمام

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن جوهر تقدم مصر هو الاستقرار النابع من وعي الشعب المصري، مضيفا: "إحنا بنموت نفسنا جهد وفكر وعمل عشان نطلع لأدام".
ووجه الرئيس السيسي"، خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة اليوم، رسالة إلى المفكرين والسياسيين والإعلام والشعب المصري، قائلا: "حافظوا على استقرار دولتكم عشان نطلع للأمام"، مضيفا: "كل ما حققته الدولة هو خطوة من ألف خطوة".
ولفت إلى أن ما تم إنجازه في الـ 6 سنوات الماضية يساوي الكثير، وإنجاز عظيم للدولة لم تحقق جزءا منه في 20 سنة ماضية، معقبا: "والله والله قسما بالله اللي اتعمل في 6 سنين ده يساوي عمل واحد في الـ 20 سنة اللي فاتوا في كل شيء".
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