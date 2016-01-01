عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، اجتماعًا مع لجنة التخطيط لكرة القدم في فرع القلعة الحمراء بالشيخ زايد، وشهدت الجلسة عرض ملف الصفقات الجديدة علي المدير الفني بجانب موقف المعارين.
وطلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، فرصة أكثر لدراسة مجموعة المعارين ومتابعة مبارياتهم بمسابقة الدوري لتقييمهم.
وحسب مصدر بالنادي، فإن الأهلي قد انتهى من ضم أربع صفقات هي بدر بانون، مدافع الرجاء البيضاوي المغربي، وطاهر محمد طاهر، من المقاولون، وأحمد رمضان بيكهام، من وادي دجلة، وأحمد عبد القادر، من براج التشيكي، وبات على بعد خطوات من ضم محمد كريم فؤاد، الظهير الأيمن لفريق النجوم والمعار لإنبي، وسيرينو، صانع ألعاب فريق صن داونز، ويحاول بتركيز شديد ضم أحمد سامي، مدافع مصر المقاصة.
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التعليقات على الأهلي يقترب من حسم 3 صفقات جديدة بعد اجتماع «الشيخ زايد»
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