يعاني فريق الوداد المغربي من غيابات عديدة أمام الفتح الرباطي، اليوم، الاحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المغربي.
وذكرت صحيفة " لو 360 سبورت" المغربية، أن الوداد سيفقد 7 لاعبين أمام الفتح الرباطي وهم الإيفواري إبراهيما كومارا وأيوب العملود وسفيان كركاش بداعي الإصابة، وهيثم البهجة ومحمد السيداني لأسباب فنية، وكازادي بسبب تواجده مع منتخب الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى أشرف داري الذي تم إسقاط اسمه من لائحة الفريق خلال الدور الثاني من الموسم الكروي.
ويحل الوداد ضيفا على نظيره الفتح الرباطي، اليوم الأحد، في تمام الثامنة مساء، حيث يدخل المباراة " تحت شعار لا بديل عن الفوز، أملا في حسم لقب الدوري لصالحه حال تعثر الرجاء سوء بالتعادل أو الهزيمة.
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التعليقات على منافس الأهلي.. الوداد يفقد 7 لاعبين أمام الفتح الرباطي في جولة حسم الدوري المغربي
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