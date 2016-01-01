فجر الإعلامى أحمد شوبير، مفاجأة بشأن موقف أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، من البقاء مع المارد الأحمر خلال الموسم الكروى الجديد رغم توقيعه رسميا لبيراميدز.
وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي: "فتحي لديه رغبة قوية بعد التعاقد مع بيتسو موسيماني في البقاء بالقلعة الحمراء، وأيضا الأهلي يرغب في استمراره ولكن اللاعب يخشى من وجود شرط جزائي في عقده مع بيراميدز بعد توقيعه بشكل رسمي في الفترة الماضية".
وتابع: "أحمد فتحي في حيرة ولديه رغبة في استكمال المشوار الأفريقي مع الأهلي، والمشاركة في المباراة النهائية، وسوف يتضح الموقف النهائي له في الأيام القليلة المقبلة، ولكن اللاعب سعيد بالاحترام والعلاقة الرائعة مع موسيماني".
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التعليقات على تطور مفاجئ بشأن موقف أحمد فتحي من البقاء فى الأهلى وعدم الرحيل لـ بيراميدز
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