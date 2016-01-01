تطور مفاجئ بشأن موقف أحمد فتحي من البقاء فى الأهلى وعدم الرحيل لـ بيراميدز



أحمد فتحي أحمد فتحي

فجر الإعلامى أحمد شوبير، مفاجأة بشأن موقف أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، من البقاء مع المارد الأحمر خلال الموسم الكروى الجديد رغم توقيعه رسميا لبيراميدز.



وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي: "فتحي لديه رغبة قوية بعد التعاقد مع بيتسو موسيماني في البقاء بالقلعة الحمراء، وأيضا الأهلي يرغب في استمراره ولكن اللاعب يخشى من وجود شرط جزائي في عقده مع بيراميدز بعد توقيعه بشكل رسمي في الفترة الماضية".



وتابع: "أحمد فتحي في حيرة ولديه رغبة في استكمال المشوار الأفريقي مع الأهلي، والمشاركة في المباراة النهائية، وسوف يتضح الموقف النهائي له في الأيام القليلة المقبلة، ولكن اللاعب سعيد بالاحترام والعلاقة الرائعة مع موسيماني".

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وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي أعلن قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.وجاءت قائمة الفريق كالتالي:علي لطفي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، وصالح جمعة، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، وأليو بادجي، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، ومحمد هاني، وشادي رضوان، ومحمد شكري، وعربي بدر، ومحمد فخري.وبدأ محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق اليوم الانتظام بشكل تدريجي في تدريبات الكرة بعد تعافيه من آلام العضلة الضامة.وشارك الشناوي في تدريبات حراس المرمى اليوم، حيث تأتي عودته للمشاركة بشكل تدريجي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة، التي تشهد خوض مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.