ماذا يحدث للجسم عند مضغ اللبان؟



مضغ اللبان مضغ اللبان

يعد اللبان من أكثر أنواع المسليات الشائعة بين مختلف الأعمار وتتوافر منه مذاقات متعددة تجعل حتى كبار السن يقبلون علي تناوله .. ولكن هل تعلم أن اللبان ليس مجرد وسيلة للتسلية فحسب بل له العديد من التأثيرات على جسمنا .

رصد موقع "برايت سايد" أهم التأثيرات التى تحدث للجسم عند مضغ اللبان سواء الايجابية أو السلبية.

يؤثر على الأسنان

جيد : العلكة الخالية من السكر هي قاتل فعال للبكتيريا ومن ثم حماية أسنانك من التسوس والتهاب اللثة ، كما أن اللعاب الإضافي الذي يجرف الأحماض وبقايا الطعام، كما أنه يقوي المناعه عن طريق إضافة الكالسيوم والفوسفات.

سيء : لكن إذا كانت لثتك تحتوي على سكر ، فإن لها تأثير سلبي على الصحة حيث تعمل البكتيريا التي تعيش في تجويف الفم على هضم السكر قبل وصوله إلى معدتك ، مما يؤدي إلى تراكم الترسبات على أسنانك. كما أنه يزيد من تسوس الأسنان بمرور الوقت.

يحسن الذاكرة

قضم اللثة يزيد من معدل ضربات القلب ، وتدفق الدم ، وتوصيل الأكسجين إلى الدماغ. أحد الآثار الإيجابية لذلك هو التعزيز المعرفي الذي نشعر به: فهو يحسن اليقظة ومعالجة الأفكار واتخاذ القرار والذاكرة. لسوء الحظ ، لا تعمل على المدى الطويل - إنها تعمل فقط إذا مضغتها قبل أو أثناء المهام الصعبة بشكل خاص.

يساعد في إنقاص الوزن

جيد : يمكن للعلكة في بعض الأحيان أن تكبح شهيتنا .. بعد مضغ العلكة في الصباح الناس يميلون إلى الشعور بالجوع إن اللبان حلو لكنه منخفض السعرات الحرارية ، لذلك قد يساعدك في تقليل الوجبات الخفيفة كما أنه يزيد من إنفاق الطاقة ، ويضخ التمثيل الغذائي الخاص بك ، ويقلل من شعورك بالتعب بعد تناول الطعام.



سيئ : سمعة العلكة كمساعدات غذائية سيئة حيث يمكن أن تأتي بنتائج عكسية حيث تخدع حركة المضغ واللعاب المستمر عقلك ليعتقد أنك جائع بالفعل، وتدفعك علكة النعناع إلى تناول الوجبات السريعة ، بدلًا من الخيارات الصحية مثل الفاكهة لأنها تجعل مذاقها سيئًا .



يسبب مشاكل في الفك

يمكن أن يؤدي المضغ المستمر إلى اضطراب يؤثر على مفاصل الفك والعضلات المحيطة به وأي حركة في الفك - الأكل أو الضحك أو حتى الكلام - تكون مصحوبة بألم شديد ينتشر أحيانًا إلى الرقبة والكتفين، ويكون الخطر مرتفعًا بشكل خاص إذا مضغت في لحظات التوتر ، حيث يميل الناس إلى شد أسنانهم دون وعي عندما يكونون متوترين.

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يؤثر على الجهاز الهضميجيد : يساعد إفراز اللعاب الزائد عند مضغ العلكة بشكل فعال في الوقاية من دوار الصباح والحركة. يقول البعض إنه يعمل بشكل أفضل من الدواء ، مما يقلل من فرص القيء ، وعدم الراحة في البطن ، والغثيان بنفس السرعة ، بينما يكون أرخص بكثير ومتاح بسهولة أكبر.سئ : إذا كانت لديك معدة حساسة أو عسر هضم فعندما تمضغ تبتلع القليل من الهواء وتملأ معدتك بالغازات التي تؤدي إلى الانتفاخ، وآلام البطن والإسهال .يقلل من حرقة المعدةيمكن أن يؤدي اتباع وجبة مع مضغ العلكة إلى خفض مستويات الحمض في المريء. يخفف تدفق اللعاب ويعادل الحمض بعد تناول الطعام الثقيل قد يساعد ذلك في تقليل ارتجاع الحمض وحرقة المعدة.يؤثر على عقلجيد : من المثير للدهشة أن مضغ العلكة يمتلك قوى خارقة لمكافحة الإجهاد وتحسين الحالة المزاجية، إن مضغ هذه الأشياء يقلل من مستويات الكورتيزول وهرمون التوتر ، كما أن فعل المضغ البسيط يساعد على الاسترخاء لمعظم الناس، ومن يبدد القلق والتعب ويرفع مزاجنا طوال اليوم.سيئ : لكن الضغط المستمر على فكنا يزيد من كمية وتواتر الصداع النصفي وصداع التوتر، في أسوأ الحالات ، يمكن أن يؤدي إلى صداع مزمن لذلك ، إذا كان لديك بالفعل استعداد تجاه الصداع النصفي ، فمن الأفضل تجنب اللثة تمامًا.يمنع التهابات الأذنتظهر التهابات الأذن عندما تتجمع البكتيريا في الأنابيب التي تربط الأنف والأذنين،غالبًا ما يصيب الأطفال،و يساعد مضغ العلكة التي تحتوي على المُحلي الطبيعي إكسيليتول على منع البكتيريا من الاستقرار في هذه المنطقة.