هجوم يستهدف مركزا للشرطة في جنوب باريس

أعلن مصدر في الشرطة الفرنسية أن هجوما استهدف مركزا للشرطة جنوب العاصمة باريس مساء أمس السبت، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس"، صباح اليوم الأحد.
وأضاف المصدر أن الهجوم وقع من دون أية إصابات، دون توضيح مزيد من التفاصيل.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، إلغاء مصطلح "الانفصالي"، من مشروع قانون، تناقشه الحكومة، حول ما يسمونه: مكافحة "النزعة الإسلامية المتطرفة"- حسبما زعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون-.
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