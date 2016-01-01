هجوم يستهدف مركزا للشرطة في جنوب باريس

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هجوم يستهدف مركزا للشرطة في جنوب باريس

أعلن مصدر في الشرطة الفرنسية أن هجوما استهدف مركزا للشرطة جنوب العاصمة باريس مساء أمس السبت، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس"، صباح اليوم الأحد.

وأضاف المصدر أن الهجوم وقع من دون أية إصابات، دون توضيح مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، إلغاء مصطلح "الانفصالي"، من مشروع قانون، تناقشه الحكومة، حول ما يسمونه: مكافحة "النزعة الإسلامية المتطرفة"- حسبما زعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون-.

وقال دارمانين، إن الفكرة تتعلق بمحاربة "النزعة الانفصالية الرئيسية" المتعلقة بالإسلام الراديكالي، ولكنها ليست الهدف الوحيد من مشروع القانون.

وأوضح الوزير الفرنسي، في تصريحات نقلتها إذاعة "فرانس إنفو" أن مشروع القانون يشمل حظر استغلال دور العبادة في الأنشطة السياسية، موضحا أنه سيكون مصحوبا بعقوبات إدارية وجنائية.

وأضاف أنه سيطلب من مديري الجمعيات الدينية أن يكون لديهم سجل جنائي خال من أي إدانة بالتطرف أو الإرهاب بأي شكل من الأشكال.

ومن المقرر أن يتم تقديم مشروع القانون لمجلس الوزراء الفرنسي، في ديسمبر المقبل، قبل أن يناقشه البرلمان في بداية 2021.

المصدر: فرانس إنفو

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