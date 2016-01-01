في 5 دقائق فقط .. حيل غير متوقعة لـ خسارة الوزن بسهولة



خسارة الوزن خسارة الوزن

يعاني الكثير من الأشخاص من صعوبة فقدان الوزن، حيث يتجه البعض إلى الصالات الرياضية، والبعض الأخر يتبع أنظمة الريجيم القاسية.



وكشف موقع "timesofindia"، عن 5 عجائب مدتها 5 دقائق والتي يمكن أن تساعدك على الاقتراب من هدف إنقاص الوزن.



1- الفطور من أهم الوجبات التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن في اليوم، يمكن لتحضير وجبة بسيطة مدتها 5 دقائق أن يحل جميع مشاكلك ويساعدك على التخطيط لليوم بطريقة أفضل، يمكن أن تكون بعض علاجات الإفطار، مثل الشوفان الليلي والعصائر، وإحدى الطرق لبدء يومك بشكل صحي.

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2- يعد المشي أحد أكثر التمارين فعالية وقابلة للتنفيذ لـ فقدان الوزن، إذا كنت تكافح من أجل الالتزام بخطة التمرين، فابدأ بالفعل باتخاذ بعض الخطوات، إنها أيضًا طريقة جيدة للبقاء نشيطًا بدنيًا طوال اليوم، اجعل هدفك هو المشي لمدة خمس دقائق كل 30-45 دقيقة تقضيها جالسًا واستمر في تعقبها.3- ينصح العديد من مدربي اللياقة البدنية والمشاهير أن القهوة هي مشروبهم المفضل قبل التمرين، حيث تساعد القهوة على إطلاق المنشطات التي تشعرك بالسعادة في جسمك، وتمنحك الطاقة والدعم خلال التمرين، يمكن أن يحافظ أيضًا على الرغبة الشديدة لديك، بالإضافة إلى أنها منخفضة السعرات الحرارية، مما يجعلها مثالية لفقدان الوزن.4- تشير الدراسات إلى أنه حتى النشاط البسيط مثل استنشاق الروائح والزيوت الأساسية يمكن أن يعزز فقدان الوزن، ومن الأمثلة الجيدة على ذلك القرفة وبذور العنب والنعناع، تحتوي بعض الأطعمة أيضًا على نواقل عصبية قوية تُعرف باسم GABA والتي يمكنها تثبيت الشهية وإبطاء عملية الهضم والعمل على مستويات التوتر.اقرأ ايضا:باحثون يكشفون الخيول السوداء لـ فيروس كورونا .. تفاصيل جديدة5- شرب كميات كبيرة من الماء حتى تساعد على نسف الدهون