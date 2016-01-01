مشروع مربح.. طريقة عمل 60 لتر صابون سائل

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صابون سائل

تبحث ربة المنزل عن مشروع مربح فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لذلك ينصح موقع هيلثي، بمشروع بيع الصابون السائل وتحضيره فى المنزل بتكلفه اقل وبيعه بمكسب مربح، إليك طريقة عمل 60 لتر صابون سائل.

طريقة عمل 60 لتر صابون سائل

1. 3 دلو صغير أو وعاء، امزجي رماد الصودا مع 2 لتر من الماء في 1 ، امزجي STTP مع 2 لتر من الماء في آخر ثم في الدلو أو الوعاء الثالث خذي 4 ملاعق صحراوية اى عالية التحميل كبير لا يؤثر بها باقي مواد الصابون السائل ، الصودا الكاوية والخلط،مع لتر واحد من الماء ، اخلطيهم جيدًا على حدة وتأكد من ذوبانه، يحفظ في مكان بارد لمدة 30 دقيقة حتى يبرد جيدًا.
2. صبي 20 لترًا من الماء في 60-80 لترًا من البلاستيك.
3. اسكبي النيتروسول برفق في الماء واخلطه حتى يتكاثف مثل النشا.
4. صبي الصودا الكاوية الباردة واخلط جيدا

5. صبي STTP واخلطهيم معًا.
6. اسكبي الصودا واخلطي جيدا.
7. اخلطي تيكسابون وحمض السلفونيك في وعاء منفصل ، ثم اسكبي المزيج واخلطيهم جيدًا.
8. أضيفي 20 لترًا من الماء إلى الخليط واخلطي جيدًا.
9. قياس 4-5 ايفا غطاء مائي من الفورمالين للخليط ويخلط جيدا.
10. امزجي لون لتذوق مع القليل من الماء ، صبي الخليط واخلط جيدا.
11. اسكبي 4-6 غطاء ماء من العطر على الخليط واخلط جيدا.
12. تحققي من سمك وأضف الماء، غطيه حتى اليوم التالي للسماح بخلط جميع المواد الكيميائية معًا قبل الاستخدام

المصدر: elbalad

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