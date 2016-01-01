مشروع مربح.. طريقة عمل 60 لتر صابون سائل

تبحث ربة المنزل عن مشروع مربح فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لذلك ينصح موقع هيلثي، بمشروع بيع الصابون السائل وتحضيره فى المنزل بتكلفه اقل وبيعه بمكسب مربح، إليك طريقة عمل 60 لتر صابون سائل.
طريقة عمل 60 لتر صابون سائل
1. 3 دلو صغير أو وعاء، امزجي رماد الصودا مع 2 لتر من الماء في 1 ، امزجي STTP مع 2 لتر من الماء في آخر ثم في الدلو أو الوعاء الثالث خذي 4 ملاعق صحراوية اى عالية التحميل كبير لا يؤثر بها باقي مواد الصابون السائل ، الصودا الكاوية والخلط،مع لتر واحد من الماء ، اخلطيهم جيدًا على حدة وتأكد من ذوبانه، يحفظ في مكان بارد لمدة 30 دقيقة حتى يبرد جيدًا.
2. صبي 20 لترًا من الماء في 60-80 لترًا من البلاستيك.
3. اسكبي النيتروسول برفق في الماء واخلطه حتى يتكاثف مثل النشا.
4. صبي الصودا الكاوية الباردة واخلط جيدا
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