

أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يسجل 480 جنيها أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يسجل 480 جنيها

تراجعت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت، في منتصف التعاملات بمحلات الصاغة، وتراجع سعر جرام المعدن الثمين عيار 21 بنحو 12 جنيها دفعة واحدة، مقارنة بمستوى الأسعار في بداية التعاملات الصباحية.



وحسب منصة "isagha" الإلكترونية، المتخصصة في رصد أسعار الذهب في مصر والوطن العربي عبر استطلاعات لحظية بين التجار، تراجع سعر جرام الذهب عيار (24) إلى 956.5 جنيه، مقارنة بنحو 974.11 جنيه في بداية التعاملات.



كما انخفض سعر جرام الذهب عيار (21) إلى 840 جنيها مقارنة بنحو 852 جنيها في الصباح.

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كذلك، تراجع سعر الذهب جرام عيار (18) إلى 720 جنيها مقارنة بنحو 730.59 جنيه في بداية التعاملات.سعر الجنيه الذهب والأوقيةوتراجع سعر الجنيه الذهب في مصر إلى 6720 جنيها، مقارنة بـ7176 جنيها في الصباح.وانخفض سعر أوقية الذهب في مصر إلى 1927 دولارا، مقارنة بـ1930 دولارا في الصباح.أسعار الذهب عالمياوكانت أسعار الذهب عالميا قد زادت أمس الجمعة بنحو 1% بسبب ضعف الدولار، كما زادت جاذبية المعدن الأصفر كتحوط من التضخم بفعل تجدد التفاؤل حيال حزمة مساعدات أمريكية جديدة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا.وفي بورصة كوميكس، اختتمت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 2020، التعاملات أمس على ارتفاع بنسبة 1.6%.وحسب بلومبرج زاد سعر الذهب بنحو 31 دولارا ليسجل 1926.2 دولار للأوقية في التسوية، أمس.