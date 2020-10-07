

تعرف على أسباب استقرار المستوى العام للتضخم فى سبتمبر الماضى تعرف على أسباب استقرار المستوى العام للتضخم فى سبتمبر الماضى

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل 107.5 نقطة لشهر سبتمبر 2020، محافظاً على المستوى العام لأسعار شهر أغسطس 2020.



وأرجع جهاز الإحصاء، أهم أسباب هذا التغير، إلى انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة -7.6%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -1.5%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -0.4%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة -0.1%، قسم الملابس والأحذية بنسبة -0.1%.



وتظهر بيانات جهاز الإحصاء، أن قسم الطعام والمشروبات سجل انخفاضاً قدره -0.6%، نتيجة تراجع مجموعة الفاكهة بنسبة -7.6%، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الموالح بنسبة -21.2% ومجموعة الكمثرى والجوافة بنسبة -9.9%.



وانخفضت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -1.5%، نتيجة تراجع أسعار الطيور بنسبة -3.0%، ومجموعة لحوم الأغنام بنسبة -0.7% ومجموعة لحوم طازجة أخرى بنسبة -0.4%، كما انخفضت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -0.4%، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة -0.5%.



وتراجعت أسعار مجموعة الألبان والبيض والجبن بنسبة -0.1%، نتيجة انخفاض أسعار مجموعة البيض بنسبة -1.0% ومجموعة منتجات ألبان أخرى بنسبة -0.8%، هذا بالرغم من ارتفاع مجموعة الخضروات بنسبة 1.7% بسبب ارتفاع أسعار الخضروات الدائمة بنسبة 2.0%، كما ارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.7%، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الخبز بنسبة 10.1%.



وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضاً قدره -0.7%، وذلك لانخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة -0.7%، وسجل قسم الملابس والأحذية انخفاضاً قدره -0.1%، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة -0.2% ومجموعة الأحذية بنسبة -0.3%.



وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 0.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.9%، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 0.2%، كما سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 0.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 0.6% ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 0.5%.



وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 0.5%، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.7% ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.4%، وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 0.9%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 8.1% ومجموعة شراء المركبات بنسبة 0.9%.



وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره 1.8% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 2.3% ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 1.8%، وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 0.1%، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.1%، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة -0.8%.



وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره 0.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 0.6%، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة أمتعة شخصية بنسبة -0.7%.





