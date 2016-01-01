المربع نت – كشف مصدر بإحدى وكالات تويوتا بأمريكا لم يرغب في نشر اسمه لـ Motor Authority، أن صانعة السيارات اليابانية ستوقف إنتاج لاندكروزر بعد موديل عام 2021 بالولايات المتحدة، مؤكداً أن هذا الأمر أثار استغرابه بشدة، وأنها ضربة موجعة لجميع محبي السيارة.
ووفقاً للمصدر، فسيحصل موديل 2021 على إصدار التراث الذي تم تقديمه لموديل 2020، لكنه سيحصل هذه المرة على خيار الصف الثالث من المقاعد، بالإضافة إلى خيارات ألوان أخرى مثل الفضي والرمادي لتُضاف إلى الأسود والأبيض في إصدار التراث.
يُذكر أنه في عام 2019، أعلنت تويوتا أنها باعت 10 ملايين سيارة لاندكروزر في جميع أنحاء العالم على مدار 68 عاماً، وبدأت صانعة السيارات اليابانية في تصدير سيارة الـ SUV في نوفمبر 1955، وقد كانت سيارة الطرق الوعرة فاخرة ومُكلفة طوال سنين عمرها.
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التعليقات على تويوتا قد توقف بيع لاندكروزر بالولايات المتحدة
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