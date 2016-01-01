أفكار تخزين لشقة صغيرة.. التغييرات تحدث فرقا كبيرا في المساحات



أفكار تخزين لشقة صغيرة أفكار تخزين لشقة صغيرة

مفتاح تخزين المنزل الصغير هو التنظيم، ويتطلب التنظيم؛ التخطيط والإبداع ، خاصة عندما تكون مضغوطًا للحصول على مساحة، فأنت بحاجة إلى عمل المزيد بمساحة أقل، لا يمكن القيام بذلك إلا من خلال بدائل التخزين الإبداعية، فالتغييرات الصغيرة تحدث فرقًا كبيرًا في المساحات الصغيرة.



ابدأ بالنظر في كل غرفة، وقيم احتياجاتك الأساسية، خذ ورقة وقلم ولاحظ كل "المساحات الميتة" بالنظر، فالنظر مرة واحدة لا يكفي، إليك بعض الأفكار للتخزين فى الشقق الصغيرة، وفقا لما نشره موقع Dekoor.



وتتمثل الخطوة الأولى في مساحة التخزين الإضافية الإبداعية في تجاوز الملابس والأحذية وأدوات غرفة النوم وأدوات المطبخ وأي أدوات منزلية أخرى. ستندهش من معرفة أن عددًا قليلًا من العناصر كانت تشغل مساحة في منزلك بلا فائدة، إما أنهم فقدوا منفعتهم ، أو أنهم أصبحوا عتيقين أو أنك تجاوزتهم. على الفور ، تخلص منهم، لا نحتاج إلى ازدحام منزلنا وأن نكون مكتظين بالساحة، سيؤدي ذلك إلى توفير مساحة أكبر وجلب بعض النقود الصعبة.

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حلول التخزين للشقق الصغيرةيجب أن تحتوي غرفة النوم على صناديق مصنوعة خصيصًا ، وأدراج خزانة قديمة مخزنة أسفل السرير ، وتغطي طول وعرض السرير. مثالي لتخزين الملابس في غير موسمها ، والكتان ، واللحف ، والوسائد الإضافية.احصل على حامل كتب ضيق للكتب ، وجدار جانبي لتعليق الملابس وفوقه ، ضع الملابس الداخلية والسترات والملابس الكاجوال والأحذية في سلة.وتتميز الأريكة المقطعية بسعة تخزين كبيرة لتوفر لك مساحة أكبر للعناصر المنزلية الضرورية الأخرى.مطبخ صغيريمكن تثبيت الأبواب الداخلية لخزائن المطبخ بأرفف ضيقة لاستيعاب المنظفات ، وتلميع الأثاث ، والإسفنج ، وأجهزة التنظيف ، وملابس الغبار ، إلخ. أي أرفف فوق وتحت الحوض تزيد من سعة التخزين 3 مرات.عربة المطبخ هي عنصر تخزين مفيد للغاية ومفيد. الأواني الثقيلة والمقالي يمكن تعليق الأواني الكبيرة على الحائط ، وهذا سيساعد في الحفاظ على التحميل بعيدًا عن الخزائن. يحتاج الحمام إلى حفرة حجيرة لحفظ مناشف الحمام والأيدي وغسل الملابس.ثبت قضيبًا أو اثنين من المناشف ، لكل من مناشف الحمام واليدين.وذلك لإنشاء مساحة إضافية مفيدة، وتعطي المنزل الصغير شعورًا بأنه كبير وواسع مع كل العناصر المرتبة بدقة، حيث لا يبدو أن هناك شيئًا في غير محله.