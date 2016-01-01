جاكوار لاندروفر توفر نظام إلغاء الضجيج النشط لسياراتها الجديدة

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صورة الخبر: جاكوار لاندروفر توفر نظام إلغاء الضجيج النشط لسياراتها الجديدة
جاكوار لاندروفر توفر نظام إلغاء الضجيج النشط لسياراتها الجديدة

كشفت جاكوار لاندروفر عن تقنية إلغاء الضجيج النشطة في سياراتها الجديدة.

ستصل التقنية لمجموعة من سيارات جاكوار لاندروفر تشمل جاكوار XF المحدثة وشقيقتها F-Pace كما ستتوفر في رنج روفر فيلار. وتستخدم التقنية المطورة من شركة Silentium بأجهزة استشعار صوت خارجية عند كل واحدة من العجلات لقياس ضوضاء الطريق الناتجة.

تتحول قراءات أجهزة الاستشعار الخارجية إلى النظام الصوتي داخل السيارة ليطلق ذبذبات منخفضة تلغي الضجيج الخارجي وتوفر جو أكبر من الراحة والهدوء للركاب والسائق. وسيضبح النظام متوفراً للمزيد من سيارات الشركة مع الوقت.

صورة الخبر: جاكوار لاندروفر توفر نظام إلغاء الضجيج النشط لسياراتها الجديدة

صورة الخبر: جاكوار لاندروفر توفر نظام إلغاء الضجيج النشط لسياراتها الجديدة

المصدر: سعودى شفت

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