

تعرف على مواصفات وأسعار رينو كادجار 2021 في السوق المصري تعرف على مواصفات وأسعار رينو كادجار 2021 في السوق المصري

تنتمي رينو كادجار لفئة سيارات SUV وكروس أوفر الرياضية، ومؤخرا قدمت شركة EIM وكيل رينو في مصر موديل 2021 من هذه السيارة وذلك بثلاثة فئات أسعارهم كالتالي:



- فئة أولى بسعر 364 ألف جنيه.



- فئة ثانية بسعر 399 ألف جنيه.

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- فئة ثالثة بسعر 424 ألف جنيه.وتشترك هذه الفئات الثلاثة في حملها لنفس المحرك، وهو مكون من 4 اسطوانات ويتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 1200 سي سي وقوته 130 حصان و205 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل التجهيزات الأساسية التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:- 6وسائد هوائية.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ESP الالكتروني للحفاظ على ثبات السيارة.- إطارات باطواق (جنوط) بمقاس 17 بوصة.- تكييف هواء يدوي.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.- مرايات جانبية كهربائية.- سنسور خلفي لركن السيارة.- مثبت سرعة.أما بالنسبة لتجهيزات الفئة الثانية فتشمل التجهيزات السابقة بالإضافة إلى:- إطارات باطواق (جنوط) رياضية بمقاس 18 بوصة.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- طي المرايات الجانبية كهربائيا.- نظام تشغيل المحرك بدون مفتاح.- سنسور مطر.- شاشة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام ملاحي GPS.وتشمل تجهيزات الفئة الثالثة التجهيزات السابقة بالإضافة إلى:- إطارات باطواق (جنوط) رياضية بمقاس 19 بوصة.- كاميرا خلفية.- سنسور أمامي وخلفي.- مصابيح ضبابية أمامية LED.- مقعد سائق قابل للتعديل كهربائيا.- مقاعد أمامية بخاصية التدفئة.- فتحة سقف بانورامية.