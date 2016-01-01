كيفية تعليق الصور وديكور الحائط



كيفية تعليق الصور كيفية تعليق الصور

تعتبر الصور المعلقة والأعمال الفنية وديكور الحائط، من أكثر العناصر الزخرفية التي يجب أن ينظمها المصمم جيدًا، على الرغم من أنها تعطي مظهرًا زخرفيًا للغاية، إلا أن بعض الأشخاص يعلقونها بطريقة خاطئة تعطي انطباعًا معاكسًا، على سبيل المثال، عند تعليق الصور بخط مرتفع جدًا على الحائط، سيؤثر ذلك سلبًا على المظهر لأنه سيؤثر على أبعاد الغرفة ويجعلها تبدو غير مريحة وستجعل الأشخاص في تلك الغرفة يشعرون بأنهم قصيرون.



تساعدك القواعد التالية على معرفة كيفية وضع صورك على الحائط وفقا لما نشره موقع Dekoor.



علق الصور على مستوى العين: يختلف مستوى العين باختلاف الأشخاص، لكن الطريقة التالية ستوضح لك كيفية إعداد عمل فني على الحائط بمتوسط ارتفاع يطابق متوسط مستوى العين:

1- بعد قياس ارتفاع الصورة أو العمل الفني قسّمه على 2.

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2- قم بمد سلك الصورة وقياس المسافة بين السلك الممتد وأعلى الإطار.3- اطرح النتيجة الثانية من الأولى.4- بعد أن تحسب النتيجة الأخيرة، أضف إليها 57 بوصة وقم بوضع علامة على الحائط بقلم رصاص، ثم علق الصورة على هذه النقطة.قم بتعليق الصور على مستوى العين جالسًا: يجب عليك تعليق الصور على مستوى العين جالسًا عندما يتم رؤية هذا العمل الفني في الغالب عندما يجلس المشاهدون في مكتب.مجموعة الصور المعلقة: ستقوم بدمج العديد من الصور لتبدو وكأنها عمل فني واحد، يمكنك تقسيمها إلى صفين أو أكثر ، وبعد ذلك يجب محاذاة الجزء العلوي والسفلي، بالإضافة إلى الجوانب لإنشاء مربع يتكون من مجموعة من الصور، إذا كنت تستخدم صورًا بنفس الحجم، فاحتفظ بمسافة مماثلة بينها، يمكنك إضافة إحساس بالتوازن عند محاذاة الجزء العلوي من بعض الإطارات مع الجزء السفلي من الإطارات الأخرى، ضع الصور الكبيرة في الأسفل ومن الأفضل وضع مجموعة الصور على جدار الدرج بتعليقها لتكرار مستوى ارتفاع الدرج.ابتكار الدراما: اترك مساحة مناسبة لعرض عمل فني كبير، مثل ما تم القيام به مع صورة الموناليزا، حاول ترك مساحة من 3 إلى 5 بوصات على كل جانب أو سيكون من الأفضل أن يكون الجدار كله مجانيًا.مطابقة الفن مع الأثاث: ضع في اعتبارك عدم وضع عمل فني أكبر من الأثاث أدناه لأنه لن يعطي نظرة جيدة على الإطلاق، يجب أن يتراوح متوسط المسافة بين أعلى الرف وأسفل الصورة ما بين 3 إلى 7 سم، ولكن عند تثبيت العمل الفني على أريكة أو طاولة، يجب أن يتراوح متوسط المسافة بين 4 إلى 8 سم.التناسب بين الصور: عادة يجب أن تكون الصور الصغيرة بين نصف إلى ثلثي الصورة الأكبر، مما يعني أن مساحة الصورة الصغيرة يجب أن تساوي مساحة الصورة الكبيرة.استخدام الخطافات بدلًا من المسامير: يوصى بتعليق الصورة بالخطافات بدلًا من المسامير لأن الخطافات مصممة لتوزيع الوزن، فيما يتعلق بالمسامير ، يجب أن يكون حجمها مساويًا لوزن العمل الفني.