أطلق أطباء تحذيرات من تسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في بعض المرضى بفقدان حاسة السمع، عازين السبب إلى تأثيره على الأوعية الدموية للأذن.
ووفقا للتقرير الذي نشرته شبكة سي ان ان الأمريكية فإن هذا التوقع جاء عقب شعور ميريدت بطنين في أذنها، وعقب فحصها لفيروس كورونا، اكتشفت إصابتها بالفيروس، رغم أنها لم تشعر بأي اعراض للفيروس.
وقال اختصاصي أنف وأذن وحنجرة، لهاريل إن الفيروس على الأغلب هو السبب في فقدان حاسة السمع في إحدى أذنيها.
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التعليقات على صدمة.. كورونا يهاجم حاسة جديدة لدى الإنسان
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