أظهرت احصاءات شحنات أجهزة التلفاز تحقيقها ارتفاعًا قياسيًا في الربع الثالث من العام الجاري 2020 وفق تقرير TrendForce؛ بعدد وصل 62.05 مليون جهاز حيث سيطرت كل من سامسونج وإل جي على أعلى نسبة مبيعات من بين المصنعين.
وأوضح التقرير ارتفاع نسبة الشحنات 12% عن نفس الربع من العام الماضي 2019 وكذلك ارتقاعها بنسة 38.8% عن الربع السابق له من عام 2018؛ وبناءً عليه تشير التوقعات إلى زيادة أرباح المصنعين من هذا القطاع خلال هذا الربع.
وحسب تحليل الموقع فإن العوامل التي أدت إلى هذا الارتفاع التاريخي في شحنات أجهزة التلفاز هو قضاء الناس أوقاتًا أكبر في البيت خلال جائحة كورونا؛ حيث ارتفع الطلب على الأجهزة في أمريكا الشمالية بنسبة 20 خلال الربع الثالث.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على شحنات أجهزة التلفاز تحقق ارتفاعًا قياسيًا خلال الربع الثالث من العام الجاري
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق