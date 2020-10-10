الجمعة.. مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

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الجمعة.. مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

ذكر موقع "طقس العرب" أن مدينة العقبة في الأردن سجلت أعلى درجة حرارة في العالم يوم الجمعة 9 أكتوبر 2020 استنادا إلى بيانات منظمة الأرصاد العالمية.

وتم تحديد مستوى هذه الحرارة الاستثنائية في العقبة الجمعة بـ44.6 درجة مئوية متقدمة على ما سجلته مناطق عدة معروفة بطقسها الحار في دول الخليج وعلى دول في نصف الكرة الأرضية الجنوبي تستعد لاستقبال فصل الصيف.

وتشهد المملكة الأردنية موجة من الحر متكررة وغير عادية منذ شهر سبتمبر الماضي بسبب كتلة هوائية حارة رفعت درجات الحرارة بمستويات عالية، وأدت إلى نشوب حرائق في عدة مناطق مجاورة من الأراضي السورية والفلسطينية.

يذكر أن منظمة الأرصاد العالمية تتكفل برصد بيانات أحوال الطقس عبر العالم وتوثيقها ودراسة تطوراتها في المدى الطويل.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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