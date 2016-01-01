أظهر نوع من النمل قدرة على تفادي المخاطر عبر استخدام الرمل لبناء جسر بغية استكشاف مصادر للمياه المحلاة من دون الغرق، وفق ما بيّنت دراسة حديثة.
وفي هذه التجربة التي أوردت تفاصيلها مجلة "بريتش إيكولوجيكل سوسايتي"، قدّم باحثون كميات من المياه المحلاة المحببة لدى النمل، داخل كؤوس صغيرة. بعدها عمد هؤلاء إلى تعديل درجة تماسك المياه عن طريق مؤثر سطحي سائل، ما يزيد خطر الغرق على النمل عند الاقتراب منها.
وفي وجود كميات من الرمل بجانبها، جمعت الحشرات الصغيرة وهي من فصيلة نمل أسود تُعرف باسم "سولينوبسيس ريشتيري"، حبيبات رملية ووضعتها عند الفواصل الداخلية والخارجية للكؤوس، ما شكّل نوعا من جسور عبور.
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التعليقات على لتفادي المخاطر.. نوع من النمل يفاجئ العلماء
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