احتفل العالم أمس باليوم العالمى للصحة النفسية، وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية على الموقع الإلكتروني الخاص بها حملة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية بعنوان " التحرك من أجل الصحة النفسية"، لذا أكد استشاري صحة نفسية دكتور عادي صادق أنه لا صحة بدون الصحة النفسية خاصة مع تزايد الإضطرابات النفسية التى ظهرت مع متطلبات العصر وضغوطه.
وأضاف أن صحتك النفسية ستساعدك على تحديد كيفية التعامل مع الإجهاد والضغوط اليومية الحياتية، وإتخاذ قرارات سليمة وصائبة والصحة النفسية مهمة في كل مراحل العمر، من الطفولة والمراهقة حتى مرحلة البلوغ والشيخوخة.
وأوضح أن الحياة مليئة بالتحديات والضغوط النفسية التي تجعلنا نشعر أننا نحتاج للمساعدة وحتى لا يتطور الأمر إلى أزمات نفسية تتفاوت في شدتها، قال استشاري صحة نفسية إن هناك بعض الأسباب والمؤشرات التى توضح أنك في حاجة لزيارة ومساعدة الطبيب النفسي وهي كالاتي:
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التعليقات على بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية| هل أنا في حاجة لزيارة طبيب؟
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