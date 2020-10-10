

بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية| هل أنا في حاجة لزيارة طبيب؟ بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية| هل أنا في حاجة لزيارة طبيب؟

احتفل العالم أمس باليوم العالمى للصحة النفسية، وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية على الموقع الإلكتروني الخاص بها حملة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية بعنوان " التحرك من أجل الصحة النفسية"، لذا أكد استشاري صحة نفسية دكتور عادي صادق أنه لا صحة بدون الصحة النفسية خاصة مع تزايد الإضطرابات النفسية التى ظهرت مع متطلبات العصر وضغوطه.



وأضاف أن صحتك النفسية ستساعدك على تحديد كيفية التعامل مع الإجهاد والضغوط اليومية الحياتية، وإتخاذ قرارات سليمة وصائبة والصحة النفسية مهمة في كل مراحل العمر، من الطفولة والمراهقة حتى مرحلة البلوغ والشيخوخة.



وأوضح أن الحياة مليئة بالتحديات والضغوط النفسية التي تجعلنا نشعر أننا نحتاج للمساعدة وحتى لا يتطور الأمر إلى أزمات نفسية تتفاوت في شدتها، قال استشاري صحة نفسية إن هناك بعض الأسباب والمؤشرات التى توضح أنك في حاجة لزيارة ومساعدة الطبيب النفسي وهي كالاتي:

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-إذا كنت تعانى من الشعور بالخوف والقلق بشكل مستمر وتتعرض للإنفعال الذي يؤثر على حياتك.-إذا كنت لا تمتلك القدرة على نسيان ما مر بك من أحداث صادمة مثل فقدان أحد الأحبة أو الأقارب.-عند التعرض لأزمات نفسية بسبب المشاكل الزوجية أو ما بعد الانفصال عن شريك الحياة.-في حالة تعرضك لحالة من الصمت وعدم قدرتك على إدارة الحوار مع الآخرين.-إذا راودتك الأفكار الانتحارية لا مجال للتردد من زيارة الطبيب النفسى.-عند تعرضك لنوبات متكررة من الغضب والعنف وسرعة التهيج.-عند الشعور بمواجهة صعوبات الاندماج مع المحيط الاجتماعي.-إذا واجهت مشكلة الإدمان أنت تحتاج إلى مساعدة الطبيب النفسى.-فقدان الاستمتاع بأشياء كانت تسعدك في الماضى.-عند شعورك بالحزن واليأس في معظم الأوقات.-عند تعرضك للتقلبات المزاجية السريعة.-إذا واجهتك مشاكل في تناول طعامك.-إذا تعرضت لإضطرابات النوم.