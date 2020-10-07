

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020.. صحوة الجنيه سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020.. صحوة الجنيه

تراجع سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه اليوم الأحد، في بعض البنوك العاملة في مصر، بينما استقر سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.



وتراجع الدولار قرشا واحدا أمام الجنيه (الجنيه = 100 قرش) في 5 بنوك هي التجاري الدولي والأسكندرية والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي والبنك العربي الأفريقي.



وسجل سعر الدولار 4 مستويات مختلفة في البنوك المصري بفارق 3قروش بين أعلى وأقل سعر.

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وهيمن سعر 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع على الدولار في 11 بنكا.وبالأمس، أظهرت النتائج الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين سجل 107.5 نقطة لشهر سبتمبر/أيلول 2020، محافظاً على المستوى العام لأسعار شهر أغسطس/آب، ليسجل معدل التضخم الشهري "صفرا" خلال الشهر الماضي.وأفاد البيان بأن معدل التضـخم السنوي لإجمالي مصر بلغ 3.3% لشهر سبتمبر/أيلول 2020 مقابل 4.3% للشهـر نفسه من العام السابق.وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 38.425 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة بنحو 38.366 مليار دولار في نهاية أغسطس/ آب الماضي.وتواصل الاحتياطيات الأجنبية في مصر صعودها المتتالي منذ يونيو/حزيران، في اتجاه يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على استعادة الزخم الذي حققه قبيل جائحة كورونا، فضلا عن قدرة الجنيه المصري على مواصلة الانخفاض مقابل الدولار.أعلى سعر للدولاروجاء أعلى سعر للدولار عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع في 5 بنوك، هي مصرف أبوظبي الإسلامي، والكويت الوطني، والأهلي اليوناني، والمصري لتنمية الصادرات، ومصر إيران للتنمية.أقل سعر للدولاروجاء أقل سعر للدولار عند 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع في بنوك التجاري الدولي، والأسكندرية، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، والبنك العربي الأفريقي.وسجل الدولار سعرا أعلى قرشا واحدا عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.السعر المهيمنوهيمن سعر 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع على الدولار في 11 بنكا هي الأهلي المصري، وبنك مصر، والبركة، وكريدي أجريكول، وبلوم مصر، وعودة، والمشرق، وساييب، والأهلي الكويتي، والتنمية الصناعية، والمصري الخليجي.سعر اليورو والإسترلينيوسجل اليورو 18.41 جنيه للشراء و18.65 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، فيما بلغ سعر صرف الإسترليني 20.24 جنيه للشراء و20.57 جنيه للبيع.أسعار الريال والدرهم والديناروسجل الريال السعودي 4.09 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، في البنك الأهلي، فيما بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.كما سجل الدينار الكويتي 48.76 جنيه للشراء و51.53 جنيه للبيع، على شاشة البنك الأهلي.