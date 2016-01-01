فيديو ٫٫ بأسهل الخطوات.. طريقة عمل مناقيش باللبنة والزعتر

تعتبر المناقيش باللبنة والزعتر من المعجنات الشهية واللذيذة والتي يفضل الكثيرون تناولها وشراءها من المطاعم.
وقدم الشيف الشربيني مقدم برنامج الشيف طريقة عمل مناقيش باللبنة والزعتر في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.
مقادير مناقيش باللبنة والزعتر
عجينة بيتزا جاهزة
شرائح زيتون
رشة نعناع جاف
بقدونس مفروم
200 جرام جبن شيدر مطبوخة قالب
نصف كيلو لبنة
زيت زيتون
زعتر
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