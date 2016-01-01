بريطانيا تكافح كورونا.. خطة جديدة لتوسيع اختبار وتتبع الفيروس



بريطانيا تكافح كورونا بريطانيا تكافح كورونا

قررت بريطانيا أن يتم منح رؤساء البلديات قدرا أكبر من التحكم في نظام اختبار وتتبع فيروس كورونا في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة ضمان دعمهم لقواعد العزل العام الجديدة الصارمة التي من المقرر تطبيقها غدًا، الاثنين.



وذكرت صحيفة "صنداي تايمز"، أنه سيكون بوسع رؤساء البلديات نشر متطوعين محليين جدد للذهاب للمنازل ومطالبة الناس بالعزل الذاتي مضيفة أن تفاصيل الخطة نوقشت يوم السبت بين رئاسة الوزراء ورؤساء البلديات.



ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء بوريس جونسون بيانًا أمام البرلمان يوم الاثنين بشأن قيود العزل العام الجديدة المحتملة بعد أن تم منح أعضاء البرلمان دورًا أكبر بشأن قواعد كوفيد-19.

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وذكرت وكالة أنباء "برس اسوسييشن" أن جونسون سيكشف في خطاب أمام البرلمان يوم الاثنين تفاصيل نظام جديد من ثلاثة مستويات من القيود سيتم تطبيقه اعتمادا على عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.ومن المتوقع إغلاق المطاعم في شمالي إنجلترا، حيث ستدفع الحكومة ثلثي أجور العمال بموجب خطة جديدة تم الكشف عنها يوم الجمعة.وتخضع أجزاء من شمالي إنجلترا واسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية بالفعل لقيود محلية تختلف في كل بلد.وقد طلب زعماء المدن الكبرى في شمال إنجلترا يوم السبت قدرا أكبر من الدعم الاقتصادي السخي للعمال والشركات الذين يواجهون عزلا محليا وقالوا إن المقترحات الحالية للحكومة ستؤدي إلى مواجهة مواطنيهم صعوبات اقتصادية.