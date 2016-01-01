قررت بريطانيا أن يتم منح رؤساء البلديات قدرا أكبر من التحكم في نظام اختبار وتتبع فيروس كورونا في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة ضمان دعمهم لقواعد العزل العام الجديدة الصارمة التي من المقرر تطبيقها غدًا، الاثنين.
وذكرت صحيفة "صنداي تايمز"، أنه سيكون بوسع رؤساء البلديات نشر متطوعين محليين جدد للذهاب للمنازل ومطالبة الناس بالعزل الذاتي مضيفة أن تفاصيل الخطة نوقشت يوم السبت بين رئاسة الوزراء ورؤساء البلديات.
ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء بوريس جونسون بيانًا أمام البرلمان يوم الاثنين بشأن قيود العزل العام الجديدة المحتملة بعد أن تم منح أعضاء البرلمان دورًا أكبر بشأن قواعد كوفيد-19.
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التعليقات على بريطانيا تكافح كورونا.. خطة جديدة لتوسيع اختبار وتتبع الفيروس
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