اليوم ..انتهاء موعد تسليم ملفات الطلاب الجدد بـ هندسة عين شمس



هندسة عين شمس هندسة عين شمس

قال الدكتور ضياء خليل، عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، إن الكلية تواصل الكشف الطبي للطلاب الجدد وتسليم الملفات، ومن المقرر انتهاؤها اليوم الأحد الموافق 11 _10_2020.



وأضاف عميد كلية هندسة لـ "صدى البلد"، أنه عند دخول الطالب يتسلم استمارة الكشف الطبي واستمارة تحليل فيروس C، مشيرا إلى أن الكشف الطبي يشمل العديد من النواحي الطبية الصحية والتي تتمثل فى قياس حدة البصر والقدرة على تمييز الألوان وكشف الباطنة وكشف فيروس سي ويتم عمل قاعدة بيانات بكل الحالات التي تحتاج متابعة وعلاج ويشمل ذلك حصر الأمراض المزمنة.



تأهل فريق كلية الهندسة جامعة عين شمس للمرحلة النهائية في مسابقة رالي القاهرة الـدولى للسيارات الكهربائية محلية الصنع 2020 والمتوقع إقامته في ديسمبر القادم، والتي تقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي ، وذلك ضمن 19 فريق تأهل للمرحلة النهائية من كليات الهندسة من الجامعات المصرية والمعاهد ، وحصولهم على الدعم المادي المقدم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

قد يعجبك أيضا...

وقد تم اختيار الفرق الـ19 المؤهلة عن طريق لجنة من رجال الصناعة في السوق المصري بخبرتهم في مجالات صناعة السيارات المحلية والصناعات الهندسية.