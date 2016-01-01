قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بتمارين الركبة والأرجل.
وأضاف حسام أبو هاشم، خلال برنامج "صباح البلد" الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى على قناة "صدى البلد"، أن هناك تمارين مهمة جدًا مهمة للقلب وللجسم بالكامل، ومهمة للسيدات والرجال من كبار السن، لمعالجة الأرق والشفاء من العديد من الأمراض.
وأشار إلى أنه يمكن أداء التمارين في أي مكان مناسب للمساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، وهذه التمارين تساعد في تحسين حالة الجسم ومن الأفضل أن يكون هناك شريك لك في التمارين لرفع مستوى المنافسة وعدم الشعور بالملل أو الضجر.
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التعليقات على لخشونة الركبة.. تمارين رياضية سهلة مهمة لكبار السن.. فيديو
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