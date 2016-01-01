مراحل تنسيق جامعة الأزهر في 5 سنوات.. التفاصيل بالأرقام

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أعلنت جامعة الأزهر، عن نتيجة تنسيق العام الجديد 2020-2021، وفور إعلان النتيجة سادت حالة من التوتر والحزن لدى الكثير من الطلاب، بسبب ارتفاع نسب القبول هذا العام بكليات القمة، في الوقت الذي قررت فيه إدارة الجامعة، توحيد الحد الأدنى للقبول بكليات القمة بين البنين والبنات.



ونرصد في هذا التقرير أوجه الاختلاف بين نتيجة تنسيق هذا العام والأعوام السابقة.



تنسيق جامعة الأزهر 2020-2021

اعتمد الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر ، الحدود الدنيا لنتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم اليوم السبت .

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وأعلن الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على مكتب التنسيق أن الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأزهر بالقاهرة بلغ 635 درجة، وكلية طب الأزهر بدمياط 634 درجة ،كلية طب الأزهر بأسيوط 632 ، كلية الصيدلة بالقاهرة 628 ، الصيدلة بنين أسيوط 626 ، طب الأسنان القاهرة 631 ، طب الأسنان بنين أسيوط 630 ، هندسة القاهرة 619 ، الهندسة بنين قنا 615 ، العلوم بالقاهرة 595 ، العلوم بنين أسيوط 570 ، التجارة بنين القاهرة 532 ، التجارة باللغة الانجليزية 545 ، التربية الرياضية للبنين 575 لطلاب القسم العلمىتنسيق جامعة الأزهر 2019-2020أعلنت جامعة الأزهر عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 وبلغت النسبة المئوية للقبول بكليات العلمي البنين كالآتي : طب بنين القاهرة 95،54% ، وطب بنين دمياط 95،08 % ،وطب بنين أسيوط 94،77 % ، وطب اسنان بنين القاهرة 94،62 %، وطب اسنان بنين أسيوط 94،31 %، وصيدلة بنين القاهرة 93،96 % ، وصيدلة بنين 93،23 % ، وهندسة بنين القاهرة 91،23 % ، وهندسة بنين قنا 90،77 %.أما نسب القبول بكليات العلمي البنات : طب بنات القاهرة 96،62% ، وطب بنات دمياط 96،15 % ، وطب بنات أسيوط 95،69 % ، وطب اسنان بنات القاهرة 95،85 % ، وصيدلة بنات القاهرة 95،31 % ، وصيدلة بنات أسيوط 94،92 % ، وهندسة بنات القاهرة 93،23 % ، وكلية التمريض للبنات 92،46 % .تنسيق جامعة الأزهر 2018- 2019كما أعلنت جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة للعام الدراسى 2018-2019 ، وبلغ الحد الأدنى لكلية طب البنات القاهرة 633 درجة بنسبة 97،33%،كما بلغ الحد الأدنى لكلية طب البنين القاهرة 626 بنسبة 96،31%،كما بلغ الحد الأدنى لكلية الهندسة بنين 593 درجة بنسبة 91،23%.تنسيق جامعة الأزهر 2017-2018واعتمد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية للقبول بكليات الأزهر لعام 2017-2018.وقال المحرصاوي إن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين القاهرة وأسيوط ودمياط 611 درجة بنسبة 94% وطب الأسنان القاهرة وأسيوط 604 درجات بنسبة 93% وصيدلة القاهرة 601 درجة بنسبة 92,46 وصيدلة أسيوط 591,5 درجة بنسبة 91% وهندسة بنين القاهرة وقنا 572 درجة بنسبة 88%.وأضاف أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنات القاهرة وأسيوط ودمياط 620,5 درجة بنسبة 95,46% وأسنان القاهرة 618 درجة بنسبة 95.8% وصيدلة بنات القاهرة وأسيوط 611 درجة بنسبة 94% وهندسة بنات القاهرة 594 درجة بنسبة 91,38% وتمريض بنات القاهرة 586 درجة بنسبة 90,15%.تنسيق جامعة الأزهر 206-2017تنسيق كليات الجامعة فى العام الماضى فأعلن الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق القبول بكليات القمة بالجامعة للعام الجامعى 2016-2017.وقال رئيس جامعة الأزهر السابق، إن الحد الأدنى للقبول بكلية طب بنين بالقاهرة بلغ 96.3%، وطب بنين دمياط 95.9%، وطب بنين أسيوط 95%، وطب أسنان بنين 94.8% ،وصيدلة بنين 93.1%، وهندسة بنين القاهرة 90.5%، فيما بلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الطب بنات القاهرة 97.8 %، وطب أسنان بنات 96%، وهندسة بنات 93.5%، فيما بلغ الحد الأدنى للقبول بكلية التمريض بنات 92.9%.تنسيق جامعة الأزهر 2015-2016واعتمد الدكتور عبد الحى عزب، رئيس جامعة الأزهر السابق، نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسى الجديد، التي انخفضت عن العام الماضي 2014 من 2 إلى 4%.وجاء الحد الأدنى بكليات الطب بنين 94.54%، وكلية الطب بنات 95.62%، وطب الأسنان بنين 93%، وطب الأسنان بنات 95.31%، وصيدلة بنين 91%، وصيدلة بنات 94.23%. فيما بلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة بنين 88%، وكلية الهندسة بنات 91.6%.أما الحد الأدنى للقبول بكليات الأدبى بنين فكالتالى: "75% للإعلام، و74.76% للغات والترجمة و50% لأصول الدين، وذلك فى فرع شبين وفى المنصورة وطنطا وأسيوط، و50% لكليات اللغة العربية والشريعة والقانون والدراسات الإسلامية والعربية"، حيث قبلت كلية أصول الدين التى يتخرج فيها مشايخ الأوقاف مثل كل عام بحد أدنى 50%.