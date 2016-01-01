قال الكاتب الصحفى مصطفى بكري، إن كل ما يملكه من أرصده وممتلكات هو بيته بالإضافة إلى مبلغ 375 ألف جنيه رصيد لديه فى البنك، مؤكدا أنه يدافع عن أى نظام لديه ميول قومية.
وأضاف "بكرى" خلال لقائه فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" أن نظام الرئيس الليبى الأسبق معمر القذافى قطع عنه البث أثناء وجوده فى إحدى اللقاءات بواحدة من الفضائيات الليبة عندما اختلف معه فى قضية غزة، وأمر أحمد القذافى بقطع البث، موضحا أن مواقفه ثابته تجاه الأنظمة القومية.
ولفت مصطفى بكرى، إلى أنه بعد ثورة 25 يناير حدث انهيار للقيم والأخلاقيات المجتمعية، مشددا على أنه ضد التصالح مع كل من تبنى فكرا معاديا وحرض على القتل من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، لكن البعض الذى لم يتبن مواقف عنف ولم ينضم بشكل صريح للجماعة من الممكن التصالح معه، بشرط الاعتراف بأخطاء وجرائم الجماعة والابتعاد عن المسار السياسى.
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التعليقات على شاهد..بيت ورصيد في البنك .. مصطفى بكري يكشف عن حجم ثروته لأول مرة
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