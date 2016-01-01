سفن الجيش المصري الحربية تستعد للمرور قرب اسطنبول

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سفن الجيش المصري الحربية

تستعد البحرية المصرية للمشاركة في تدريبات عسكرية هي الأولى من نوعها مع البحرية الروسية في البحر الأسود.

ويتعين على البحرية المصرية المرور عبر مضيق البوسفور وبحر مرمرة للوصول إلى البحر الأسود، حيث ستمر السفن الحربية المصرية قرب اسطنبول المطلة على البحر المتوسط والواقعة على مدخل مضيق البوسفور.

ويعد البحر الأسود هو بحر داخلي يقع بين الجزء الجنوبي الشرقي لأوروبا وآسيا الصغرى يتصل بالبحر المتوسط عن طريق مضيق البوسفور وبحر مرمرة ويتصل ببحر آزوف عن طريق مضيق كيرتش.

كما يسمى مضيق البوسفور بمضيق اسطنبول، وتتحكم فيه تركيا بشكل كبير.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد كشفت عن استعداد البحرية الروسية والمصرية لإجراء مناورات هي الأولى من نوعها في البحر الأسود.

المصدر: RT

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