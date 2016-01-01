رئيس لجنة مكافحة كورونا في مصر: لو تم علاج ترامب في مصر لكان معدل شفائه أسرع

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صورة الخبر: رئيس لجنة مكافحة كورونا
رئيس لجنة مكافحة كورونا

قال رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا في مصر حسام حسني، إنه لو تم علاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من كورونا في مصر، "لتعافى في وقت أسرع".

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن "البروتوكول العلاجي الذي تمت معالجة ترامب به متوفر في مصر، عدا عقار واحد فقط".

وعن مدى مصداقية سرعة شفاء ترامب، أوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن هذا الأمر شيء طبيعي، مشيرا إلى أن "الحالات البسيطة من الممكن أن تتعافى في اليوم الخامس للإصابة"

وتابع: "نحن في مرحلة التفاؤل الحذر، وفرضية الموجة الثانية تزداد، ونجحنا في السيطرة على الفيروس ولم ننتصر عليه، لأنه ما زال موجودا وهناك حالات وفاة بسبب كورونا"، وأردف أنه يجب على المصريين الاطمئنان إذا التزموا بالإجراءات الاحترازية.

وأكد حسني أن مصر كانت من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات وقائية صارمة بسبب كورونا "وهذا سبب النجاح الذي نعيشه اليوم".

المصدر: almasryalyoum

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