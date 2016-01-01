قال رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا في مصر حسام حسني، إنه لو تم علاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من كورونا في مصر، "لتعافى في وقت أسرع".
وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن "البروتوكول العلاجي الذي تمت معالجة ترامب به متوفر في مصر، عدا عقار واحد فقط".
وعن مدى مصداقية سرعة شفاء ترامب، أوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن هذا الأمر شيء طبيعي، مشيرا إلى أن "الحالات البسيطة من الممكن أن تتعافى في اليوم الخامس للإصابة"
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التعليقات على رئيس لجنة مكافحة كورونا في مصر: لو تم علاج ترامب في مصر لكان معدل شفائه أسرع
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