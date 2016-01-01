على إثر خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وطلبه الدعم من البيض، خرجت مظاهرات حاشدة إلى شوارع ولاية لويزيانا الأمريكية من السود والبيض بالأسلحة نصف الآلية.
اندلعت مواجهات عنيفة ومخيفة بين المئات من المسلحين البيض والسود في ولاية لويزيانا الأمريكية، فقد خرج العديد من الميليشيات السود بمظاهرة حاشدة وسط هتافات "حياة السود مهمة".
فيما قابلتهم مسيرات أخرى للبيض وقد ارتدوا ملابس الجيش من رأسهم إلى أخمص قدميهم لحماية الشرطة باستخدام الأسلحة، رافعين شعارات "كل الحياة مهمة.. احموا الشرطة".
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التعليقات على بالسلاح وملابس الجيش .. اشتباكات عنيفة بين السود والبيض في شوارع أمريكا
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