

كيفية اكتشاف مشاكل الإطارات وخطورتها على السيارة كيفية اكتشاف مشاكل الإطارات وخطورتها على السيارة

تعد الإطارات من أهم الأجزاء اللازمة لعملية سير السيارة، كما أنها من أهم وسائل الأمان التي تحافظ على سلامة وأمان السيارة، وفي حال تهالكها فإنها تعرض السائق والركاب للخطر.



وكشف خبير السيارات الألماني كريستيان كوخ، على الأهمية البالغة للإطارات في تحقيق السلامة أثناء القيادة، وقال أنه في حال تعرضها للأضرار، فإنها تؤثر بالسلب على عمليات الكبح وتسارع السيارة، وتجاوز المنعطفات، بالإضافة إلى زيادة استهلاك الوقود.



وأشار الخبير الألماني إلى أن هناك عدد من المؤشرات تدل على وجود عطل أو ضرر في أحد الإطارات، وذلك عبر التغيّر الذي يطرأ فجأة على صوت دوران العجلات، أو إذا شعرنا باهتزاز السيارة أو المقود بشكل لافت.

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وكشف كوخ عن الأهمية البالغة لأنظمة مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، حيث أنها تساعد السائقين على معرفة تعرض الإطارات للإضرار لسرعة معالجتها، لكن في نفس الوقت يجب عدم الاعتماد الكلى على هذه الأنظمة، حيث يجب القيام بالفحص المنتظم للإطارات، والتأكد من ضغط الهواء فيها في المراكز المتخصصة.وأضاف أنه في حالة دخول أجسام غريبة كالمسامير داخل الإطارات فإنها قد تسبب مشاكل خطيرة، حيث أنه مع وجود قوى الطرد المركزي الكبيرة الناتجة عن السرعات المرتفعة، قد يدخل الجسم الغريب نحو الجزء الداخلي من الإطار، مسبباً فقداناً مفاجئاً في ضغط هواء الإطار (أي انفجار الإطار) الأمر الذي قد يسبب حوادث السير.كما شدد الخبراء على ضرورة مراقبة كمية وضغط الهواء في الإطارات لتجنب اختلال توازن السيارة، وفي حالة ملاحظة أي تغير بها مثل تعرضها للتأكل أو التشقق أو تغير لونها، القيام باستبدالها على الفور.