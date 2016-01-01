أسباب وعلامات تلف فرامل السيارة

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أسباب وعلامات تلف فرامل السيارة

تعد الفرامل من أهم وسائل الأمان في السيارة، لذلك من الضروري الاهتمام بها وعمل الصيانة الدورية لها، لتحقيق أعلى معدلات الأمان أثناء القيادة، وتجنب الأعطال المفاجئة، وحوادث الطرق.

ومن أبرز أسباب قلة كفاءة عمل الفرامل:

1- الضغط المستمر والعنيف على دواسة الفرامل .
2- استخدام قطع غير أصلية أثناء تغيير مجموعة الفرامل.
3- تحميل السيارة بأكثر من الوزن المسموح به.
4- إهمال عمل الصيانة الدورية للفرامل.
5- ملامسة الفرامل للمياه وهي ساخنة، يؤدي الى ضعف كفاءتها.

وعن علامات تلف الفرامل في السيارة:

1- إضاءة لمبة الفرامل في تابلوه السيارة.
2- وجود صلابة عند الضغط على فرامل السيارة.
3- زيادة حساسية الفرامل والاستجابة السريعة عند الضغط عليها.
4- وجود اهتزاز في السيارة مع تعرضها للانحراف عند الضغط على الفرامل.
5ـ سماع صوت أثناء الضغط على الفرامل.

المصدر: اخبار اليوم

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